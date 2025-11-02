Por qué hay que hay personas que deben lavarse el pelo cada 4 días: todas las excepciones que existen Aunque el hábito más extendido es lavarse el pelo a diario, esta frecuencia no es buena para algunos tipos de cabello. De qué depende y qué recomiendan los dermatólogos. Por







La mayoría de las personas se lavan el pelo todos los días, pero esto no favorece a todos los tipos de cabello por igual.

Si el pelo seco o rizado se lava muy seguido, puede perder los aceites esenciales que le dan hidratación y brillo.

Solo las personas con cabellos grasos deben lavarlo diariamente o día por medio.

Las personas con pelo normal pueden hacerlo cada dos o tres días, y quienes tienen pelo seco o rizado, cada tres o cuatro. Tener el pelo limpio y brillante no es solo una cuestión de salud: también tiene mucho que ver con el autoestima. Sin embargo, así como la falta de higiene afecta a nuestro cabello, puede pasar lo mismo si lo lavamos demasiado seguido. Hay personas, por ejemplo, que deberían hacerlo cada cuatro días.

La mayoría de las personas se bañan todos los días o, como mucho, se lavan la cabeza día por medio. Pero, según advierten los dermatólogos, esta frecuencia tan extendida no es la ideal para todo el mundo, ya que en ciertos tipos de cabello puede eliminar los aceites naturales que lo mantienen hidratado.

El paso fundamental para diseñar una buena rutina de cuidado capilar es saber qué tipo de cabello tenemos, ya que de eso dependen tanto los productos que debemos usar como la frecuencia con la cual tenemos que lavarlo. También influyen factores como el estilo de vida y la grasitud del cuero cabelludo.

Cada cuánto hay que lavarse el pelo Los dermatólogos aclaran que cada cabello es diferente y es importante ver cómo reacciona para ir adaptando las rutinas de cuidado, higiene y belleza. Sin embargo, existen recomendaciones generales que pueden servir como guía dependiendo del tipo de pelo del que se trate.

Si el pelo tiene tendencia grasa, lo mejor es lavarlo diariamente o día por medio para evitar que quede apelmazado y se vea sucio. En el caso de los cabellos normales, alcanza con lavarlo cada dos o tres días. En cambio, las personas con pelo rizado o muy seco deben espaciar aún más el lavado, cada tres o cuatro días.