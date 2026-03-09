9 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Baldes y escobas como premios: el insólito festejo del Día de la Mujer en una localidad que causó indignación

El gobierno de Colonia Aurora celebró el 8M con la elección de reinas y princesas, concursos de pastelería, juegos y sorteos. Los premios generaron repudio en la comunidad y el hecho se viralizó en redes sociales. Para el intendente, las mujeres "ya tienen la igualdad y están en todas las áreas de trabajo".

Por
La Municipalidad de Colonia Aurora entregó elementos de limpieza a juegos realizados durante los festejos por el día de la mujer.

La Municipalidad de Colonia Aurora entregó elementos de limpieza a juegos realizados durante los festejos por el día de la mujer.

El Día de la Mujer se celebró en Colonia Aurora en medio de una fuerte polémica: el municipio decidió entregar baldes, escurridores y escobas como premios a las participantes de un concurso. La jornada del 8M incluyó además la elección de reinas y princesas, competencias de pastelería, juegos y sorteos. Sin embargo, los premios entregados por la municipalidad generaron un amplio repudio en la comunidad y rápidamente se viralizaron en redes sociales. Frente a las críticas, el intendente sostuvo que las mujeres "ya tienen la igualdad y están presentes en todas las áreas de trabajo".

La refugiada de la República Centroafricana Bella Larissa sobrevivió abusos y huyó de la violencia hacia Camerún. Vive con VIH, sin apoyo familiar y enfrenta la estigmatización para reconstruir su vida.
Te puede interesar:

El 70% de las mujeres y niñas en contextos de crisis humanitarias sufre violencia de género

El sábado 7, el gobierno de Colonia Aurora organizó festejos para conmemorar el día de la mujer donde las agasajadas participaron de diferentes actividades entre ellas, la elección de reina y princesas, desafíos de pastelería, una charla informativa sobre la prevención del cáncer de piel, música y shows en vivo, sorteos y juegos. Pero fue la premiación lo que causó escándalo en la comunidad: se entregaron elementos de limpieza de la casa, baldes, escobas y escurridores.

Además, las ganadoras recibieron también un certificado del encuentro. El momento quedó registrado con una foto a la que se sumó un referente local y se publicó en el perfil de Facebook del Municipio. El intendente, Carlos “Cali” Goring, salió a poner la cara y a tratar de explicar lo ocurrido y aseguró que las herramientas de limpieza formaban parte de un juego interactivo.

Embed

"Estaba incluido en el propio juego donde hacían mímicas sobre tareas y el público tenía que adivinar lo que están haciendo. Y eso se le entregó un regalito por las mímicas relacionado al propio juego. Y donde a una le tocó la escoba, a otro un escurridor, otro un balde. Fue lo único de limpieza que dimos y porque todos nos reímos tanto y era algo donde se divirtieron todas", explicó el intendente en diálogo con Arriba Misiones.

Goring también realizó una autocrítica sobre la violencia de su mensaje pero, sus declaraciones continuaron con el mismo tenor que sus premios: "Las mujeres en la actualidad ya tienen la igualdad" y agregó que se sigue conmemorando el Día Internacional de la Mujer para "no olvidar lo que pasó". En otro medio, también se refirió sobre el tema y dijo: “a veces es la única oportunidad (de) que las mujeres salgan de sus casas, vengan y se junten y compartan una tarde con alegría y juegos”.

La localidad cuenta con algo de más de diez mil habitantes y está situada en el centro sur de Misiones, a orillas del río Uruguay. Sus principales producciones son el tabaco, la yerba mate, la soja y en los últimos tiempos ha crecido la cosecha de ananá.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las cuatro de Melchior hicieron historia en la ciencia argentina.

Bernasconi, Caría, Fontes y Pujals: las primeras científicas mujeres que viajaron a la Antártida

Marcha 8M de 2023.

Reforma laboral feminista: los temas que mejorarían la calidad de vida de las mujeres y que el Gobierno dejó afuera

Daniela Aza es licenciada en comunicación, activista por los derechos de las personas con discapacidad y mamá de Lucas. 

Daniela Aza: "Las mujeres con discapacidad tenemos que trabajar el doble para que vean nuestras capacidades"

Confirman un nuevo feriado para el martes 10 de marzo en 2026

Confirman un nuevo feriado para el martes 10 de marzo en 2026: a qué se debe

El hecho ocurrió en la esquina de Lavardén y Baradero, a media cuadra delcolegio Calabrini.

"Tengo hijos por favor": el violento robo que sufrió un chofer de app en Ingeniero Budge

play

Derrumbe en Belgrano: se desplomó un andamio y un obrero resultó herido

Rating Cero

Se separó Valentino López

Se separó Valentino López, el hijo de Wanda Nara y Maxi López

Silvester Stallone producirá la precuela de Rambo. 

La historia jamás contada: Rambo vuelve a la pantalla grande y con Sylvester Stallone detrás de escena

Santiago Del Moro adelantó que luego de la Placa Planta todos los participantes quedarán nominados para una placa positiva

Santiago Del Moro reveló una nueva decisión en Gran Hermano que podría sacudir la casa: "Pidió derecho a réplica"

Mavinga arremetió contra Danelik: Sos una perra

Fuerte pelea en la casa de Gran Hermano entre Mavinga y Danelik: "Nadie te quiere"

A menos de un mes de haber confirmado el romance, Juanita Tinelli terminó con su novio, Tomás Mazza

Reconocida modelo terminó con su novio streamer a poco de blanquear su relación: qué pasó

La producción cuenta con seis episodios y combina historias independientes en cada capítulo con el misterio central que rodea al personaje de Nanno.
play

Esta serie de misterio y suspenso llegó a Netflix y rápidamente alcanzó las tendencias: ¿cómo se llama?

últimas noticias

Esta opción sigue siendo elegida por quienes priorizan estabilidad y bajo nivel de riesgo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 860.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Hace 8 minutos
Confirman un nuevo feriado para el martes 10 de marzo en 2026

Confirman un nuevo feriado para el martes 10 de marzo en 2026: a qué se debe

Hace 14 minutos
Trump y Putin dialogaron por primera vez en el año, luego del encuentro en persona que tuvo lugar en diciembre pasado.

Trump y Putin hablaron por teléfono sobre Irán, Ucrania y Venezuela

Hace 24 minutos
Fate fue fundada en 1940.

Conflicto en Fate: la Justicia revocó la orden de desalojo de la planta de San Fernando

Hace 27 minutos
Febrero cerró con una baja interanual y el mercado sigue por debajo de 2025

Febrero cerró con una baja interanual y el mercado sigue por debajo de 2025

Hace 28 minutos