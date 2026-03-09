Baldes y escobas como premios: el insólito festejo del Día de la Mujer en una localidad que causó indignación El gobierno de Colonia Aurora celebró el 8M con la elección de reinas y princesas, concursos de pastelería, juegos y sorteos. Los premios generaron repudio en la comunidad y el hecho se viralizó en redes sociales. Para el intendente, las mujeres "ya tienen la igualdad y están en todas las áreas de trabajo". Por + Seguir en







La Municipalidad de Colonia Aurora entregó elementos de limpieza a juegos realizados durante los festejos por el día de la mujer.

El Día de la Mujer se celebró en Colonia Aurora en medio de una fuerte polémica: el municipio decidió entregar baldes, escurridores y escobas como premios a las participantes de un concurso. La jornada del 8M incluyó además la elección de reinas y princesas, competencias de pastelería, juegos y sorteos. Sin embargo, los premios entregados por la municipalidad generaron un amplio repudio en la comunidad y rápidamente se viralizaron en redes sociales. Frente a las críticas, el intendente sostuvo que las mujeres "ya tienen la igualdad y están presentes en todas las áreas de trabajo".

El sábado 7, el gobierno de Colonia Aurora organizó festejos para conmemorar el día de la mujer donde las agasajadas participaron de diferentes actividades entre ellas, la elección de reina y princesas, desafíos de pastelería, una charla informativa sobre la prevención del cáncer de piel, música y shows en vivo, sorteos y juegos. Pero fue la premiación lo que causó escándalo en la comunidad: se entregaron elementos de limpieza de la casa, baldes, escobas y escurridores.

Además, las ganadoras recibieron también un certificado del encuentro. El momento quedó registrado con una foto a la que se sumó un referente local y se publicó en el perfil de Facebook del Municipio. El intendente, Carlos “Cali” Goring, salió a poner la cara y a tratar de explicar lo ocurrido y aseguró que las herramientas de limpieza formaban parte de un juego interactivo.

Embed "Estaba incluido en el propio juego donde hacían mímicas sobre tareas y el público tenía que adivinar lo que están haciendo. Y eso se le entregó un regalito por las mímicas relacionado al propio juego. Y donde a una le tocó la escoba, a otro un escurridor, otro un balde. Fue lo único de limpieza que dimos y porque todos nos reímos tanto y era algo donde se divirtieron todas", explicó el intendente en diálogo con Arriba Misiones.

Goring también realizó una autocrítica sobre la violencia de su mensaje pero, sus declaraciones continuaron con el mismo tenor que sus premios: "Las mujeres en la actualidad ya tienen la igualdad" y agregó que se sigue conmemorando el Día Internacional de la Mujer para "no olvidar lo que pasó". En otro medio, también se refirió sobre el tema y dijo: “a veces es la única oportunidad (de) que las mujeres salgan de sus casas, vengan y se junten y compartan una tarde con alegría y juegos”.