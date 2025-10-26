Por qué hay personas que no toleran que toquen sus cosas: qué dice la psicología

Para muchas personas, ver que alguien toca sus objetos sin permiso genera incomodidad, enojo o malestar emocional . Este tipo de reacción, lejos de ser un capricho, tiene raíces psicológicas profundas. Según el psicólogo Enrique García, del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, el fenómeno está directamente vinculado con el concepto de espacio vital y los límites personales .

Cada individuo posee lo que García llama una “burbuja invisible” o “segunda piel” , que marca su espacio personal. Cuando alguien lo atraviesa —ya sea acercándose demasiado o manipulando objetos ajenos— se percibe una invasión simbólica del territorio , generando una sensación de amenaza o pérdida de control.

Desde esta perspectiva, nuestras pertenencias funcionan como una extensión del yo . Tocar lo que es propio equivale, en cierto modo, a irrumpir en la identidad o la autonomía de una persona. Así, la molestia que surge ante ese gesto no es superficial, sino una forma natural de proteger el espacio físico y emocional que nos define.

Por qué hay personas que no soportan que toquen sus cosas

Una de las principales explicaciones que brinda la psicología es que los objetos personales forman parte del espacio vital. Se asocian con la historia, las experiencias y la sensación de seguridad. Cuando otro los toca, la persona puede experimentar una pérdida de control o la percepción de que sus límites no fueron respetados. Este sentimiento se intensifica si el objeto tiene un valor simbólico o emocional.

Otro aspecto que interviene es el instinto territorial, una reacción heredada evolutivamente. Tal como señala García, al igual que los animales defienden su espacio, los seres humanos también reaccionan cuando alguien “invade” su territorio, incluso si se trata de una invasión simbólica. El impulso de proteger lo propio está profundamente arraigado en la conducta humana.

Por último, el malestar también puede estar relacionado con la necesidad de mantener el orden y la estabilidad emocional. Identificar cuándo y por qué se produce esta reacción, establecer límites de forma clara y reflexionar sobre el significado de los objetos personales puede ayudar a manejar la incomodidad de manera consciente. En casos donde el malestar sea intenso o interfiera en la vida cotidiana, consultar a un profesional puede ser una herramienta útil para comprender y trabajar el origen de esa sensibilidad.