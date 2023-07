¿Por qué hay más problemas de salud entre la gente joven?

"También hábitos tóxicos como el consumo de alcohol a tempranas edades, o el consumo de drogas psicoactivas o de uso recreacional que no se toman tanto como drogas, como el cannabis. Todo eso nos pasa una factura a nivel neuronas, daño cerebral y enfermedad cardiovascular", destacó.

El doctor señaló que algunas investigaciones detectaron "que a edades más tempranas había ciertas formas de cáncer, de enfermedad cardiovascular o trastornos del colesterol de la sangre. Esto tiene mucho que ver con los hábitos", remarcó.

A modo de ejemplo explicó que, si bien el cáncer es una enfermedad multifactorial, "el consumo de tabaco, el consumo excesivo de alcohol y de alimentos ultraprocesados o grasas saturadas se asocia a ciertas formas de cáncer. Hoy tenemos alrededor de 18 cánceres que están asociados a la obesidad", sostuvo.

"El exceso de azúcar es muy nocivo en la dieta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que, de las calorías de la dieta, no más del 10% sean provistas por el azúcar. Son calorías vacías: no aportan vitaminas, minerales ni nutrientes esenciales para la vida", detalló Heredia.

"Hay que comer alimentos más naturales, menos procesados, sin agregados. La OMS aclaró que los edulcorantes no ayudan a controlar el peso y no ayudan a la diabetes. No quiere decir que sean malos, sino que hay que tomarlos con moderación y preferir los sabores naturales", concluyó.