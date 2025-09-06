El electrodoméstico que es muy peligroso para la salud: los motivos Solemos estar atentos a los riesgos eléctricos de los aparatos, pero algunos ocultan otros problemas. De qué se trata y cómo usarlo correctamente. Por







Este electrodoméstico debe usarse con precaución.

En todos los hogares hay una gran cantidad de electrodomésticos que usamos a diario y, en la mayoría de los casos, no les prestamos mayor atención. Aunque solemos ser conscientes de los riesgos eléctricos, pocas personas saben que uno de esos aparatos es muy peligroso para la salud, pero por otros motivos.

Se trata de las planchas de pelo, un electrodoméstico que muchas personas, sobre todo mujeres, usan para arreglarse el cabello antes de algún evento o, incluso, todos los días antes de salir a trabajar. Sin embargo, un estudio reciente reveló que puede ser perjudicial si no se usa con cuidado.

La investigación fue liderada por la profesora Nusrat Jung de la Escuela Lyles de Ingeniería Civil que depende de la Universidad de Purdue, en Indiana, Estados Unidos. Las conclusiones mostraron que combinar las planchas de pelo con productos para el cabello como geles, lacas o cremas es peligroso para la salud.

Alisado pelo cabello plancha peluquería Télam Por qué las planchas de pelo pueden ser peligrosas para la salud El estudio, publicado en la revista Environmental Science & Technology, advirtió que el problema radica en aquellos productos para el cabello que fueron diseñados para resistir el calor de las planchas de pelo, ya sea para protegerlo del daño o para ayudar a peinarlo.

Según la investigación, usar una plancha de pelo 10 a 20 minutos hace que estos productos liberen más de 10.000 millones de nanopartículas que, al quedar suspendidas en el aire, son respiradas y se depositan directamente en los pulmones. Esto puede provocar dificultades respiratorias y hasta inflamación pulmonar.

Esta situación se da cuando los productos para el cabello se exponen a temperaturas superiores a los 159 grados. Una de las sustancias químicas que se libera es el siloxano D5, un compuesto de organosilicio que ha mostrado efectos adversos en el tracto respiratorio, hígado y sistema nervioso de animales de laboratorio. Para evitar riesgos, Jung recomendó no usar estos productos para el cabello en combinación con la plancha de pelo. En caso de hacerlo igual, lo mejor es colocar extractores de aire en el baño o usar el aparato en un lugar abierto, por ejemplo al lado de una ventana, para aumentar la ventilación y reducir la exposición a las nanopartículas.