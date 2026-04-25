25 de abril de 2026 Inicio
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Villa Ballester: encontraron ocho fetos en bolsas en una clínica e investigan trata de personas

La investigación comenzó después de una denuncia en Santiago del Estero por violación contra una niña de 12 años, que estaba embarazada de ocho meses. La menor y su madre fueron halladas en una clínica bonaerense, pero se desconoce qué pasó con el bebé.

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Encontraron ocho fetos en la Clínica Santa María.

Encontraron ocho fetos en la Clínica Santa María.

Captura de Google Maps

Un total de ocho fetos humanos fueron encontrados en bolsas de residuos en la Clínica Santa María, ubicada en la localidad bonaerense de Villa Ballester. El hecho está vinculado con el hallazgo de una niña de 12 años que cursaba un embarazo de ocho meses, por lo que se investiga un posible caso de trata de personas.

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Las autoridades iniciaron una investigación luego de un pedido proveniente del Poder Judicial de Santiago del Estero, vinculado a un caso de violación en perjuicio de la nena, quien fue ubicada en la Clínica Santa María junto a su madre. Los investigadores sospechan que en ese establecimiento se realizó un aborto o una presunta apropiación del recién nacido, por lo que dialogaron con el director del centro de salud, quien negó la asistencia de la menor y su progenitora.

Sin embargo, el personal de la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas advirtió que ambas estaban internadas, aunque la madre aseguró desconocer el paradero de su nieto. En ese contexto, el Juzgado Federal de Tres de Febrero (Secretaría N°9) emitió una orden de allanamiento inmediata y se constató que las implicadas se retiraron de la clínica tras ser dadas de alta.

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En este marco, los oficiales inspeccionaron el lugar, se dirigieron a un depósito y encontraron ocho fetos humanos dentro de bolsas de basura, mientras que dos de ellos presentaban signos de haber sido desmembrados. También secuestraron distintos elementos en el marco de la investigación.

En paralelo a la causa federal, la Unidad Fiscal de Investigación N°7 del Departamento Judicial de San Martín caratuló el caso como "averiguación de ilícito" y busca establecer posibles responsabilidades por los restos biológicos encontrados y la situación de la menor.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.

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