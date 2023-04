Villa Urquiza: importante operativo de seguridad por una toma de rehenes que no fue

La Policía de la Ciudad actuó ante el llamado de los vecinos por una posible toma de rehenes en el barrio de Villa Urquiza , con la participación de fuerzas especiales, ante el alerta de una mujer que pidió ayuda, pero que después no tuvo un relato coherente ante la fuerza.

Los efectivos y el Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) llegaron este jueves la calle Le Breton al 4900, de la Ciudad de Buenos Aires , después de un llamado al 911 por supuestas personas armadas en el interior del edificio pero aclararon: "Personal de la Comisaría Vecinal 12 C de la Policía de la Ciudad fue desplazado esta tarde a la calle Tomás Le Breton al 4900 , en el barrio de Villa Urquiza para asistir a una persona por pedido de auxilio".

En el texto se detalló que "en el balcón de la vivienda se encontraba una mujer que indicó que dos hombres armados estaban dentro del inmueble. Se envió al lugar al grupo especial DOEM y por precaución se cortó el tránsito en el perímetro a la vivienda. Tras intentarse tomar contacto con quienes estarían en el lugar y no se posible se procedió a ingresar al inmueble".

El desenlace que relató la Policía en su comunicado remarcó: "Al ingresar el grupo especial no encontró a nadie en el departamento, solo a la dueña que estaba en el balcón. La mujer no presenta relato coherente. No sé observan signos de violencia".

"La víctima fue quien arrojó un papel al piso del edificio para pedir ayuda con un mensaje de alerta", relató una vecina del edificio, y trascendió el mensaje que pudo enviar la mujer con el alerta: "Que venga alguien al 2° D", por lo que se desplegó el mega operativo de seguridad.