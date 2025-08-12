Declara el obrero que encontró los huesos del adolescente en la casa donde vivió Gustavo Cerati

El hombre brindará detalles del hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima, quien se encontraba desaparecido desde 1984. Será mediante una audiencia ante el fiscal Martín López Perrando.

El trabajador que halló los restos óseos de Diego Fernández Lima en la excasa de Gustavo Cerati en Coghlan, se presentará a declarar ante el fiscal Martín López Perrando.

Después de que varios excompañeros de la víctima aportaran su declaración, será el turno de Cristian, el albañil que localizó los huesos, para ofrecer más detalles sobre el hallazgo.

“Estaban enterrados a poca profundidad, unos 60 centímetros, y de inmediato avisamos a la policía” , relató el obrero al recordar el momento.

En diálogo con TN, explicó: “Supe enseguida que eran huesos humanos porque tenía conocimientos previos. La policía quedó tan sorprendida como nosotros; nadie se imagina encontrar algo así”.

En tanto, durante el lunes se presentó de forma voluntaria en la fiscalía Cristian Graf , considerado el principal sospechoso del caso. Sin embargo, le informaron que no pesa ninguna acusación en su contra y que, por el momento, no será convocado a declarar.

Crimen en la excasa de Gustavo Cerati: el sospechoso visitó la vivienda donde hallaron a Diego

Mientras continúa la investigación del crimen de Diego Fernández Lima, el joven de 16 años que fue encontrado en una casa del barrio porteño de Coghlan donde vivió Gustavo Cerati, este lunes llegó a ese domicilio Cristian Graf, el principal sospechoso.

Graf llegó a la casa, junto a su mamá, su pareja y un allegado. Este último salió minutos más tarde y reveló que al apuntado por el crimen "le había bajado un poco la presión" pero que se encontraba "bien".

El grupo llegó desde la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61, a cargo de Martín López Perrando, adonde fueron a ponerse a disposición de la Justicia.

Cristian Graf crimen Coghlan Diego Fernández Lima Gustavo Cerati

Graf, de 51 años, no quiso dialogar con los medios para dar su versión, y se limitó a negar rotundamente ser el asesino de Diego.

Quién es Cristian Graf, el principal sospechoso por la muerte del joven hallado en la casa de Gustavo Cerati

Mientras avanza la investigación por el hallazgo del cuerpo de Diego Fernández Lima, el joven hallado enterrado al lado de una casa de Gustavo Cerati en el barrio de Coghlan, crecen las sospechas alrededor de Gustavo Graf. Era un excompañero de colegio y es el principal apuntado por la fiscalía.

Graf hoy tiene 56 años y, para la Justicia, es el principal sospechoso de la “muerte violenta e intento de descuartizamiento” de Fernández Lima, desaparecido en el año 1984.

De acuerdo con lo que lograron recabar los investigadores, Graf y la víctima eran amigos y se conocen desde la etapa de preescolar. Pasaron todo el colegio juntos y fueron compañeros incluso en Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N° 36, momento en el que nunca más se supo de él.

El dato que disparó la teoría para los investigadores es que la casa donde fue hallado es precisamente la propiedad donde vivía el propio Cristian Graf. La familia Graf, según contó Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por C5N, era la propietaria de la casa y se espera que haya movimientos policiales. "Acá vive la madre de Cristian Graf, que vivía con su hijo y su hija; que se fue a vivir al sur. Él vive cerca, nunca se fue del barrio".