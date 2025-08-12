12 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Declara el obrero que encontró los huesos del adolescente en la casa donde vivió Gustavo Cerati

El hombre brindará detalles del hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima, quien se encontraba desaparecido desde 1984. Será mediante una audiencia ante el fiscal Martín López Perrando.

Por
Crimen en la excasa de Gustavo Cerati: declara el obrero que encontró los huesos

Crimen en la excasa de Gustavo Cerati: declara el obrero que encontró los huesos

El trabajador que halló los restos óseos de Diego Fernández Lima en la excasa de Gustavo Cerati en Coghlan, se presentará a declarar ante el fiscal Martín López Perrando.

Te puede interesar:

Los científicos del Conicet volvieron al puerto de Buenos Aires tras la histórica transmisión por streaming

Después de que varios excompañeros de la víctima aportaran su declaración, será el turno de Cristian, el albañil que localizó los huesos, para ofrecer más detalles sobre el hallazgo.

“Estaban enterrados a poca profundidad, unos 60 centímetros, y de inmediato avisamos a la policía”, relató el obrero al recordar el momento.

En diálogo con TN, explicó: “Supe enseguida que eran huesos humanos porque tenía conocimientos previos. La policía quedó tan sorprendida como nosotros; nadie se imagina encontrar algo así”.

Crimen en la excasa de Gustavo Cerati: el sospechoso visitó la vivienda donde hallaron a Diego

Mientras continúa la investigación del crimen de Diego Fernández Lima, el joven de 16 años que fue encontrado en una casa del barrio porteño de Coghlan donde vivió Gustavo Cerati, este lunes llegó a ese domicilio Cristian Graf, el principal sospechoso.

Graf llegó a la casa, junto a su mamá, su pareja y un allegado. Este último salió minutos más tarde y reveló que al apuntado por el crimen "le había bajado un poco la presión" pero que se encontraba "bien".

El grupo llegó desde la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61, a cargo de Martín López Perrando, adonde fueron a ponerse a disposición de la Justicia.

Cristian Graf crimen Coghlan Diego Fernández Lima Gustavo Cerati

Graf, de 51 años, no quiso dialogar con los medios para dar su versión, y se limitó a negar rotundamente ser el asesino de Diego.

Quién es Cristian Graf, el principal sospechoso por la muerte del joven hallado en la casa de Gustavo Cerati

Mientras avanza la investigación por el hallazgo del cuerpo de Diego Fernández Lima, el joven hallado enterrado al lado de una casa de Gustavo Cerati en el barrio de Coghlan, crecen las sospechas alrededor de Gustavo Graf. Era un excompañero de colegio y es el principal apuntado por la fiscalía.

Graf hoy tiene 56 años y, para la Justicia, es el principal sospechoso de la “muerte violenta e intento de descuartizamiento” de Fernández Lima, desaparecido en el año 1984.

De acuerdo con lo que lograron recabar los investigadores, Graf y la víctima eran amigos y se conocen desde la etapa de preescolar. Pasaron todo el colegio juntos y fueron compañeros incluso en Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N° 36, momento en el que nunca más se supo de él.

El dato que disparó la teoría para los investigadores es que la casa donde fue hallado es precisamente la propiedad donde vivía el propio Cristian Graf. La familia Graf, según contó Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por C5N, era la propietaria de la casa y se espera que haya movimientos policiales. "Acá vive la madre de Cristian Graf, que vivía con su hijo y su hija; que se fue a vivir al sur. Él vive cerca, nunca se fue del barrio".

Noticias relacionadas

Para aprovechar la moda: este es el truco de las cáscaras de pistacho que ayudan a las plantas.

Para aprovechar la moda: este es el truco de las cáscaras de pistacho que ayudan a las plantas

Adiós a la falsa primavera y altas temperaturas en Buenos Aires: cuándo vuelve el frío extremo

Adiós a la falsa primavera y las altas temperaturas en Buenos Aires: cuándo vuelve el frío invernal

La madre de la beba intentó escapar pero fue detenida

Tragedia en Villa Domínico: ahorcó y asesinó de un ladrillazo a su beba y prendió fuego la casa

play

Villa Soldati: tres menores escapaban de la Policía, chocaron contra una vivienda y el auto se prendió fuego

La fuerte confesión de un compañero de colegio de Diego Fernández, el adolescente enterrado en la casa donde vivió Gustavo Cerati.

La inesperada confesión de un compañero del joven enterrado en la casa donde vivió Cerati: "Intentó violarme"

play

Fabián Grillo: "En la cabeza de Pablo se le disparó a toda la sociedad con el objetivo de disciplinar"

Rating Cero

Valentín, hijo de Romina Yan, participó el fin de semana en Acpac Tur Car 2000 donde se desempeña

La emotiva palabra de Cris Morena a su nieto Valentín tras la muerte de Mila: "A pesar de todo siempre juntos"

Los planes de la compañía.

Marvel apuesta a la vuelta de los trajes clásicos de los superhéroes: cuál es la nueva pista de 2025

De qué se trata este clásico del cine que ahora la está rompiendo en las plataformas.
play

Está en Netflix, es un thriller de suspenso y te va a atrapar de principio a fin

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y le envió un mensaje a Wanda Nara: Nunca dejé....

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y le envió un mensaje a Wanda Nara: "Nunca dejé..."

La furia de Darío Barassi con El Trece por los cambios de horario.

La furia de Darío Barassi con El Trece por los cambios de horario: ¿peligra su continuidad?

El ritmo de la venganza, un film de reino unido de 2020 que está siendo lo más visto en Netflix en agosto 2025.
play

El ritmo de la venganza es la película de espías y venganza que está siendo lo más visto de Netflix: de qué se trata

últimas noticias

play

Los científicos del Conicet volvieron al puerto de Buenos Aires tras la histórica transmisión por streaming

Hace 10 minutos
Valentín, hijo de Romina Yan, participó el fin de semana en Acpac Tur Car 2000 donde se desempeña

La emotiva palabra de Cris Morena a su nieto Valentín tras la muerte de Mila: "A pesar de todo siempre juntos"

Hace 26 minutos
Entre los proyectos presentados se destacó Eco Dedal, el programa impulsado por la Municipalidad de Guaymallén.

Reciclaje e inclusión: cuál es la iniciativa que se lleva en Mendoza y que beneficia la sostenibilidad

Hace 28 minutos
Una de estas se consolida como una muy buena opción para abordar el manejo de la glucosa en sangre.

Este es el yuyo ideal para agregar al mate y combatir la diabetes

Hace 36 minutos
Una propuesta imperdible para hacer una escapada.

Está cerca de Buenos Aires y hace la Fiesta de la Mujer Campesina: un pueblo ideal para una escapada

Hace 42 minutos