Polémica por un gomón volador en San Fernando: maniobras peligrosas o ruidos molestos

Desde San Fernando, el cronista Claudio Cardoso entrevistó al dueño del bote para C5N, Daniel Gwocdz, quien aseguró que él mismo lo fabricó. La estructura es de acero inoxidable 316, tiene un semirrígido de 65 kilos de peso, un motor de 64 caballos, doble bomba de nafta eléctrica y la del bote y un tablero.

"No está matriculado porque es un prototipo. Si bien tengo la habilitación desde hace mucho, en Prefectura me dijeron que vuele días de semana y no hagas cosas raras", explicó. En relación con las "maniobras peligrosas", que se dijeron en relación con el secuestro del bote, Daniel argumentó que "para acuatizar tengo que volar bajo, bajar desde los 100 metros de altura y volver a la costa".

Eso no es todo, sino que Daniel aclaró que la denuncia que recibió Prefectura fue de una vecina que "le molestaban los ruidos", y que "en vez de decirme a mí que me vaya a otro lado, generó todo esto". Daniel vuela este tipo de bote desde 2009, "lo que quiero es disfrutar".