Quini 6: los resultados del sorteo 3.389 del miércoles 8 de julio de 2026

Aunque los principales premios no tuvieron ganadores, la modalidad "Siempre Sale" le cambió la vida a un apostador de la localidad matancera, quien embolsó $363.300.228 al acertar los seis números.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 8 de julio de 2026.

El sorteo 3.389 del Quini 6 de este miércoles 8 de julio repartió un premio millonario para un apostador en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe: un jugador acertó los seis números en el sorteo de la modalidad "Siempre Sale" y se llevaron más de $300 millones.

Quini 6: ganadores del Siempre Sale se llevaron más de $11 millones cada uno

El jugador, de la localidad de González Catán, provincia de Buenos Aires, acertó la fórmula: 17 - 04 - 40 - 20 - 15 - 42 . Se hizo acreedor de más de $ 363.300.228,00 . La boleta se jugó en la agencia N° 75988/00 con domicilio en Juan Manuel de Rosas Nº 14881.

Números ganadores: 03 - 05 - 27 - 37 - 40 - 43

4 aciertos: 685 ganadores. Premio: $17.738

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 8 de julio de 2026

Números ganadores: 05 - 22 - 24 - 26 - 28 - 32

6 aciertos: vacante. Premio: $1.209.514.169

5 aciertos: 27 ganadores. Premio: $1.500.130

4 aciertos: 1.865 ganadores Premio: $6.515

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 8 de julio de 2026

Números ganadores: 05 - 15 - 19 - 29 - 39 - 44

6 aciertos: vacante. Premio: $800.000.000

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 8 de julio de 2026

Números ganadores: 04 - 15 - 17 - 20 - 40 - 42

6 aciertos: 1 ganador. Premio: $363.300.228

Pozo extra: resultado del miércoles 8 de julio de 2026

Números ganadores: 03 - 05 - 15 - 19 - 22 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 32 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44

6 aciertos: 503 ganadores. Premio: $397.614

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.390 del Quini 6 se realizará el domingo 12 de julio a las 21.15. Pozo estimado: $7.850.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.