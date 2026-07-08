Un camión que transportaba autos 0km chocó en la Ruta 2 y la carga terminó volcada en la banquina El siniestro vial ocurrió a la altura de la localidad de Vivoratá en sentido hacia Mar del Plata. Ambos choferes resultaron ilesos y solo se registraron daños materiales. Por Agregar C5N en









Así quedaron los camiones al costado de la ruta.

Un camión que trasladaba autos cero kilómetro chocó este martes por la tarde contra otro transporte en el kilómetro 370 de la Ruta Nacional 2, en cercanías de Vivoratá. El fuerte impacto dejó a ambos rodados fuera de la calzada y provocó el vuelco de las unidades nuevas, aunque los conductores resultaron ilesos.

El accidente sucedió alrededor de las 17 horas, en una coincidencia temporal con los festejos populares por el triunfo de la Selección argentina ante Egipto. Por causas que la policía vial investiga, las dos unidades de gran porte colisionaron mientras transitaban con destino a la ciudad de Mar del Plata.

Tras la colisión, los choferes perdieron el control de los vehículos y terminaron sobre la banquina. La fisonomía del siniestro resultó aparatosa debido a que la carga de automóviles nuevos quedó esparcida y volcada a un costado de la ruta.

Un automovilista que circulaba en sentido contrario registró la escena a través de un video de teléfono celular. Las imágenes obtuvieron una rápida viralización en las redes sociales y tuvieron una amplia réplica en los portales locales de noticias.

Terrible accidente en la ruta 2: transportaba vehículos 0 km, chocó contra otro camión portacontenedores y despistaron pic.twitter.com/kY3fiNcFGc — ahoramardelplata (@ahoramdp) July 8, 2026 A pesar de la violencia del impacto mecánico, ninguno de los dos transportistas requirió asistencia médica de urgencia. Fuentes vinculadas al operativo de asistencia confirmaron que ambos conductores salieron ilesos de la cabina y solo existieron pérdidas materiales.