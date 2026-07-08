8 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Un camión que transportaba autos 0km chocó en la Ruta 2 y la carga terminó volcada en la banquina

El siniestro vial ocurrió a la altura de la localidad de Vivoratá en sentido hacia Mar del Plata. Ambos choferes resultaron ilesos y solo se registraron daños materiales.

Por
Así quedaron los camiones al costado de la ruta.

Así quedaron los camiones al costado de la ruta.

Un camión que trasladaba autos cero kilómetro chocó este martes por la tarde contra otro transporte en el kilómetro 370 de la Ruta Nacional 2, en cercanías de Vivoratá. El fuerte impacto dejó a ambos rodados fuera de la calzada y provocó el vuelco de las unidades nuevas, aunque los conductores resultaron ilesos.

El análisis muestra aumento del empleo con bajos ingresos y escasa protección. 
Te puede interesar:

La UCA alertó por el deterioro del mercado laboral: hay baja desocupación, pero más informalidad y peores salarios

El accidente sucedió alrededor de las 17 horas, en una coincidencia temporal con los festejos populares por el triunfo de la Selección argentina ante Egipto. Por causas que la policía vial investiga, las dos unidades de gran porte colisionaron mientras transitaban con destino a la ciudad de Mar del Plata.

Tras la colisión, los choferes perdieron el control de los vehículos y terminaron sobre la banquina. La fisonomía del siniestro resultó aparatosa debido a que la carga de automóviles nuevos quedó esparcida y volcada a un costado de la ruta.

Un automovilista que circulaba en sentido contrario registró la escena a través de un video de teléfono celular. Las imágenes obtuvieron una rápida viralización en las redes sociales y tuvieron una amplia réplica en los portales locales de noticias.

A pesar de la violencia del impacto mecánico, ninguno de los dos transportistas requirió asistencia médica de urgencia. Fuentes vinculadas al operativo de asistencia confirmaron que ambos conductores salieron ilesos de la cabina y solo existieron pérdidas materiales.

Al lugar asistió personal de la empresa Aubasa, efectivos de bomberos y agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Los peritos agilizaron las tareas de remoción porque los camiones quedaron fuera de la ruta, lo que permitió normalizar el tránsito en un lapso breve.

Noticias relacionadas

La empresa Metalfor despidió a 35 empleados durante el partido Argentina-Egipto. 

Indignación en Córdoba: autorizaron a empleados a salir para ver a la Selección y los despidieron durante el partido

Sebastián Daniel Bonafe estaba siendo investigado por grooming y escapó con su ahijada de siete años tras asesinar a su madre.

Femicidio en Junín: un hombre denunciado por grooming asesinó a una mujer y secuestró a su hija

Depauli alias El Gitano, era un vecino reconocido de Cañuelas. 
play

Quién era el hombre que murió en Cañuelas tras los festejos por el triunfo de la Scaloneta

play

Denuncian el uso de IA para crear fotos de estudiantes "desnudas" en dos prestigiosos colegios porteños

Emilio Lara, doctor en Antropología.

Emilio Lara, doctor en Antropología: "El aceite de oliva nos libra de muchas enfermedades"

La aduencia por el juicio por la muerte de Maradona será este miércoles ya que el jueves es feriado.

Juicio por la muerte de Maradona: declaró solo uno de los tres custodios que lo acompañaron en Tigre

Rating Cero

Dieter Meier; Dj Bobo; Nemo y Tina Turner, íconos de la música en Suiza. 
play

Palpitando los cuartos de final del Mundial 2026: los 4 artistas suizos más influyentes en la música

Nano Vaschetto habló sobre las acusaciones de su ex.

Gran Hermano: la respuesta de Nano Vaschetto tras la denuncia por violencia de género de la madre de su hijo

Daniela Celis quedó sin palabras frente a la picante confesión.

La picante confesión de una pareja de Gran Hermano que dejó en shock a Daniela Celis

El goleador del Galatasaray apunta a nuevos horizontes.

Revelaron cuál es el nuevo trabajo de Mauro Icardi en medio de la falta de definiciones en su carrera en el fútbol

El momento en el que el periodista es atacado por el supuesto influencer. 

Tensión al aire: un movilero fue agredido por un hincha en medio de los festejos de Argentina

Se supo: Quién abandona la casa esta noche.

Sorpresa en Gran Hermano: se conoció quién deja la casa esta noche

últimas noticias

Así quedaron los camiones al costado de la ruta.

Un camión que transportaba autos 0km chocó en la Ruta 2 y la carga terminó volcada en la banquina

Hace 10 minutos
Blancalinda Martínez y Marcos Gámez con Lucas Gámez.

El padre de Lucas Gámez, tras la aparición sin vida de su hijo: "Siempre lo vamos a llevar en el corazón"

Hace 37 minutos
Vctoria Villarruel, en la vereda de enfrente.

Villarruel volvió a diferenciarse del Gobierno: "Mi homenaje a quienes rechazaron la dominación extranjera"

Hace 1 hora
El estrecho de Ormuz es navegado a diario por miles de barcos.

EE UU volvió a bombardear Irán tras los incidentes en el estrecho de Ormuz

Hace 1 hora
El análisis muestra aumento del empleo con bajos ingresos y escasa protección. 

La UCA alertó por el deterioro del mercado laboral: hay baja desocupación, pero más informalidad y peores salarios

Hace 1 hora