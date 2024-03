Día de la Mujer: el Gobierno advirtió que descontará el día a las empleadas públicas que paren

Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien expresó que "desde el primer paro anunciamos que empleado que no trabaje se le descuenta el día".

"Quienes no vayan a trabajar, se les va a descontar el día. Pero eso no es por el Día de la Mujer, fue siempre así. Desde el primer paro anunciamos que empleado que no trabaje se le descuenta el día", expresó el vocero presidencial.

Por otro lado, en la conferencia de prensa, Adorni anunció la creación de un nuevo puerto agroindustrial en Santa Fe. Una empresa argentina realizará una inversión de u$s550 millones para su construcción, que comenzará este mes. Estipulan que generará 2.600 puestos de trabajo.

Día de la Mujer en el 2024: ¿es feriado este viernes 8 de marzo?

Dentro del calendario oficial de feriados, realizado por el Gobierno y el Ministerio del Interior, no está incluido el 8 de marzo como franco a nivel nacional durante este año.

De todas maneras, hay muchas empresas que optan por otorgarles el día libre a las mujeres que trabajan allí. Sin embargo, esta decisión queda a criterio de cada empleador.

Pese a no ser considerado un día en el cual cesan las actividades, habrá muchas personas que se reunirán en el Congreso a partir de las 16 horas a través de una marcha pacífica; con el objetivo de reivindicar esta fecha tan importante para el colectivo de mujeres y diversidades, y visivilizar el pedido de tolerancia 0 a la violencia machista.