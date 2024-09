Piden investigar si el hijo de Leo Mattioli utilizaba el celular cuando atropelló y mató a una ciclista

Fuego, humo y evacuados: qué se sabe del incendio de Once

"Seguramente venía peleándose con el teléfono. Por eso nosotros ahora vamos a pedir también que le secuestren el teléfono, para ver si en ese momento del accidente lo estaba usando", expresó Marcos Decurguez. Además, marcó que solicitarán que la pareja del artista preste declaración testimonial.

En tanto, apuntó hacia el estado del vehículo del cantante luego de que atropellara a la mujer: "Es terrible el abollón que tiene la camioneta, que hizo mi hermana con su cabeza".

También afirmó que la camioneta pertenecía a la hermana del artista: "La de él tiene espejos retrovisores y no está polarizada. La velocidad también es un agravante. Mi hermana iba por la orilla. No podemos entender por qué él iba por ahí. No podemos entender lo que pasó".

El momento en el que el hijo de Leo Mattioli atropelló y mató a una ciclista

Nicolás Mattioli, el hijo del artista Leo Mattioli, protagonizó un incidente vial en el que una ciclista murió. El artista volvía de dar dos shows en Rosario y circulaba por Santo Tomé. Allí impactó contra la mujer que perdió la vida al instante, según indicaron fuentes locales. El cantante se entregó a la Policía.

El músico manejaba solo en una camioneta color gris y se bajó inmediatamente para auxiliar a la persona. La víctima fue identificada y sus familiares se hicieron presentes, según indicó el medio Aires de Santa Fe.

Los vecinos de la zona fueron alertados por el ruido del choque e indicaron que el músico ayudó a la víctima y permaneció con ella hasta la llegada de los efectivos de la Policía de Orden Público y del médico del SIES 107, quien confirmó la muerte de la ciclista.

El medio Uno Santa Fe indicó que los efectivos preservaron la escena hasta la llegada del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI). Verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia.