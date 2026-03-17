17 de marzo de 2026 Inicio
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Pescados frescos y menú a $13.000 en la cebichería más elegida del Abasto

Grau Cebichería, del chef peruano Raúl Zorrilla Porta, ofrece una cocina costera basada en materia prima de calidad y platos sabrosos trabajados con técnica, a precios competitivos, lo que explica la preferencia del público.

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Pescados frescos y menú a $13.000 en la cebichería más elegida del Abasto

Próxima a cumplir un año desde su apertura, Grau, la moderna cebichería del chef peruano Raúl Zorrilla Porta, figura entre las direcciones mejor valoradas del Abasto. La propuesta combina cocina de mar, producto fresco y una relación precio-calidad difícil de igualar en la zona, según las reseñas de Google donde lidera con 4,6 puntos. Desde la presentación de los platos hasta la ambientación del lugar, todo está pensado para ofrecer una experiencia cuidada, pero accesible.

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A sus 34 años, Zorrilla lidera un pequeño polo gastronómico que eleva la oferta culinaria del barrio. A Grau se suma Kamay Casa Gardel, inaugurado en agosto de 2025, donde despliega una cocina criolla peruana con guiños nikkei —con tiraditos, anticuchos, chaufas, lomo en dos pastas y sushi, en un spot muy al estilo palermitano—, y Tori Chipchi, su pollería vanguardista que abrió en 2022, y que ya está más que consolidada.

En un barrio que durante años quedó fuera del circuito foodie más mediático, la apuesta de Raúl empieza a cambiar el mapa con espacios cuidados, cocina intensa y precios razonables.

Qué pedir en Grau Cebichería

La carta tiene como protagonistas a los cebiches, disponibles en distintas versiones, de perfil fresco y picor moderado. Entre las opciones más buscadas aparece Las Casuarinas, con pulpo, calamar, chipirones y pesca blanca en emulsión de vieiras; el de trucha despinada, marinada en leche de tigre al ají amarillo, acompañada de batata glaseada y choclo y el cebiche carretillero, un clásico de la gastronomía callejera peruana con pesca del día marinada en limón, ají limo y cilantro, acompañado de rabas crujientes.

También aparecen platos más contundentes como el Pescado chijau kay, pescado entero frito bañado en salsa chijau kay, acompañado de aeropuerto de vegetales (arroz salteado); el tacu tacu a lo macho, una mezcla de frejol canario y arroz al ajo llevada al wok, acompañada de chicharrón de pescado y bañada en salsa picante de ajíes, y sopas tradicionales como el chupe o el sudado de pescado entero. Las porciones son generosas y están pensadas para compartir.

GRAU CEBICHERÍA - CHIJAU KAY PESCADO FRITO

Pero uno de los grandes atractivos aparece al mediodía. De martes a viernes, de 12 a 16, Grau ofrece un menú ejecutivo por $13.000 que incluye entrada, principal y bebida. Las propuestas rotan a diario, pero suelen incluir preparaciones emblemáticas de la casa como chilcano (sopa) de pescado, causa limeña, lomo saltado, cebiche o risotto con filet de pescado.

La coctelería merece mención aparte, con recetas de autor de perfiles aromáticos intensos. Un buen ejemplo es el Santo Moradito, que combina pisco, vodka, licor Parfait Amour, reducción de vino tinto, chicha morada y rocoto, con cordial de lima y soda de lemongrass y jengibre, coronado con un cuero de ananá y togarashi. Una propuesta creativa que dialoga con los sabores de la cocina de la casa.

La cebichería se despliega en un salón amplio y luminoso, con sillones corridos y mobiliario moderno, en una estética contemporánea que contrasta con la impronta tradicional del barrio. Cuenta con cocina a la vista y un exhibidor refrigerado con los pescados del día, que permite a los comensales elegir su ejemplar para que el equipo lo prepare al momento en distintas versiones. La propuesta busca justamente eso: darle un aire nuevo al Abasto con una gastronomía de calidad premium que no obliga a cruzar la ciudad para encontrar buenos sabores de mar.

Dónde queda Grau Cebichería

Grau Cebichería se encuentra en Guardia Vieja 3372, Abasto.

Más información en Instagram: @graucebicheria

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