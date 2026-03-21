22 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Horror en Entre Ríos: un cuidacoches mató de una puñalada en el pecho al novio de su expareja

La víctima fue atacada con una navaja que le perforó el corazón, en medio de una violenta discusión. Falleció mientras era operado en el Hospital San Martín de la capital entrerriana.

Por
El presunto asesino fue detenido por la Policía de Paraná.

El presunto asesino fue detenido por la Policía de Paraná.

Un hombre de 31 años fue asesinado de una puñalada en el corazón en la ciudad de Paraná y por el crimen permanece detenido el ex de su pareja, un cuidacoches de 32 años. La víctima fue identificada como Luis Alberto Padilla, quien fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín de la capital entrerriana, aunque murió durante una operación.

Encontraron muerto al policía que había desaparecido.
Te puede interesar:

Encontraron muerto al policía que había desaparecido en el río Paraná tras su accidente con su lancha

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 del viernes, en la zona de avenida Laurencena y Dorrego, donde los policías fueron alertados por una persona herida. "La mujer que acompañaba a Padilla era pareja de la víctima y ex pareja del victimario", aclaró la subjefa de la División de Operaciones de la Departamental policial Paraná, Cecilia Galiano, al medio local El Once.

Además, la funcionaria añadió: "Tras la intervención policial, la mujer aportó información sobre el autor del hecho de sangre y la víctima, que tenía una navaja incrustada en el pecho, fue trasladada de urgencia al hospital San Martin para su atención". Padilla ingresó con vida al nosocomio y, si bien fue intervenido quirúrgicamente, falleció durante la operación. Según el parte médico, la herida le perforó el corazón, lo que provocó una hemorragia fatal.

Embed

Por el crimen fue detenido Maximiliano Jorge Alejandro Lederhos, quien trabajaba como cuidacoches y es la expareja de la mujer que acompañaba a la víctima: fue localizado y aprehendido en la intersección de las calles Garay y Buenos Aires. El hombre quedó alojado en la Alcaidía de Tribunales y a disposición de la fiscal de Delitos Complejos, Valeria Vilchez.

Respecto de las circunstancias que rodearon al crimen, la comisario explicó que "en principio, hubo una discusión entre la mujer y su expareja (Lederhos) cuando se hizo presente la actual pareja (Padilla), se tomaron a golpes de puño y posterior a eso la víctima sufrió una herida mortal".

hospital san martin
La guardia del Hospital San Martín, en Paraná, donde ingresó la víctima que falleció en plena operación.

La guardia del Hospital San Martín, en Paraná, donde ingresó la víctima que falleció en plena operación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

tragedia en el rio parana: quienes eran las tres argentinas que murieron en el naufragio de una lancha

Tragedia en el río Paraná: quiénes eran las tres argentinas que murieron en el naufragio de una lancha

play

La emoción de uno de los policías que encontró a "E" en Córdoba: "Fue como abrazar a mi propia hija"

play

Habló la mujer agredida por un policía en una comisaría: "Voy a ir hasta las últimas consecuencias"

La zona donde vive lal familia.
play

La hipótesis de la familia sobre la desaparición de la niña E: "Sola no se fue"

play

Caso de la niña E: la mamá de la menor aseguró que "alguien se la llevó"

play

Caso de la niña "E": el abuelo reconstruyó los momentos previos a la desaparición de la niña

Rating Cero

Santiago del Moro anunció el futuro de Andrea Del Boca en Gran Hermano.

Santiago del Moro confirmó la decisión de Gran Hermano sobre Andrea Del Boca: ¿vuelve?

El escándalo central fue la feroz pelea de la panelista con María Fernanda Callejón.

Moria Casán rompió el silencio tras el despido de Cinthia Fernández: "Me desentendí"

Rodrigo de De Paul y Tini Stoessel llevan varios años de relación y planean casarse. 

El tierno mensaje de Rodrigo de Paul por el cumpleaños de Tini Stoessel: "Sos mi vida"

Moritán se mostró reflexivo y brutalmente sincero sobre las consecuencias de su separación.

"Perdí todo": la cruda confesión del exmarido de Pampita a un año y medio de la separación

Maxi López sorprendió en el stream de Mernosketti.

Cuánto cobraba Maxi López en su mejor momento: la impactante cifra que reveló el exfutbolista

Darín opinó sobre el ingreso de Andrea Del Boca a Gran Hermano.

Ricardo Darín, sobre el ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: "Me pegaría un corchazo"

últimas noticias

Benjamín Netanyahu ratificó que continuará la ofensiva contra Irán.

Netanyahu ratificó la ofensiva total contra Irán tras los intensos ataques en el sur de Israel

Hace 16 minutos
Resultados del Loto Plus del sábado 21 de marzo de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3867 del sábado 21 de marzo de 2026

Hace 1 hora
Santiago del Moro anunció el futuro de Andrea Del Boca en Gran Hermano.

Santiago del Moro confirmó la decisión de Gran Hermano sobre Andrea Del Boca: ¿vuelve?

Hace 1 hora
El escándalo central fue la feroz pelea de la panelista con María Fernanda Callejón.

Moria Casán rompió el silencio tras el despido de Cinthia Fernández: "Me desentendí"

Hace 1 hora
play
Cazzu lucha hace años para que el padre de su hija le otorgue permisos de viaje a la menor.

México presentó la "Ley Cazzu" para evitar el abandono parental: cuáles son los principales puntos

Hace 1 hora