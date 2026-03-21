Horror en Entre Ríos: un cuidacoches mató de una puñalada en el pecho al novio de su expareja La víctima fue atacada con una navaja que le perforó el corazón, en medio de una violenta discusión. Falleció mientras era operado en el Hospital San Martín de la capital entrerriana. Por + Seguir en







El presunto asesino fue detenido por la Policía de Paraná.

Un hombre de 31 años fue asesinado de una puñalada en el corazón en la ciudad de Paraná y por el crimen permanece detenido el ex de su pareja, un cuidacoches de 32 años. La víctima fue identificada como Luis Alberto Padilla, quien fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín de la capital entrerriana, aunque murió durante una operación.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 del viernes, en la zona de avenida Laurencena y Dorrego, donde los policías fueron alertados por una persona herida. "La mujer que acompañaba a Padilla era pareja de la víctima y ex pareja del victimario", aclaró la subjefa de la División de Operaciones de la Departamental policial Paraná, Cecilia Galiano, al medio local El Once.

Además, la funcionaria añadió: "Tras la intervención policial, la mujer aportó información sobre el autor del hecho de sangre y la víctima, que tenía una navaja incrustada en el pecho, fue trasladada de urgencia al hospital San Martin para su atención". Padilla ingresó con vida al nosocomio y, si bien fue intervenido quirúrgicamente, falleció durante la operación. Según el parte médico, la herida le perforó el corazón, lo que provocó una hemorragia fatal.

Embed Por el crimen fue detenido Maximiliano Jorge Alejandro Lederhos, quien trabajaba como cuidacoches y es la expareja de la mujer que acompañaba a la víctima: fue localizado y aprehendido en la intersección de las calles Garay y Buenos Aires. El hombre quedó alojado en la Alcaidía de Tribunales y a disposición de la fiscal de Delitos Complejos, Valeria Vilchez.

Respecto de las circunstancias que rodearon al crimen, la comisario explicó que "en principio, hubo una discusión entre la mujer y su expareja (Lederhos) cuando se hizo presente la actual pareja (Padilla), se tomaron a golpes de puño y posterior a eso la víctima sufrió una herida mortal".

hospital san martin La guardia del Hospital San Martín, en Paraná, donde ingresó la víctima que falleció en plena operación.