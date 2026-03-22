Patovicas golpearon hasta matar a un hombre en un boliche de San Miguel: hay cuatro detenidos La víctima falleció tras un forcejeo cuando intentaba ingresar a un local que ya estaba cerrado. Investigan si murió por asfixia. El comercio fue clausurado. Por + Seguir en







Terror en San Miguel: detienen a cuatro patovicas por el asesinato de un hombre

Cuatro patovicas de un bar de San Miguel quedaron detenidos acusados de homicidio, luego de la muerte de un hombre que intentó entrar al local cuando ya no permitían el acceso. La causa quedó en manos de la fiscal Lorena Carpovich, titular de la UFI N° 21 de Malvinas Argentinas, quien ordenó las aprehensiones mientras avanza la investigación.

El episodio se produjo en la vereda del bar Sutton, ubicado en la intersección de Las Heras y Paunero. Según las primeras reconstrucciones, la víctima, identificada como Alexis Oscar Rogers, de 51 años y domiciliado en Bella Vista, llegó al lugar con la intención de ingresar, pero se encontró con la negativa del personal de seguridad.

A partir de ese momento se desató una discusión que escaló rápidamente. De acuerdo a fuentes del caso, el hombre se enfrentó con uno de los porteros y la situación derivó en una pelea. En ese contexto intervino el resto del equipo de seguridad, que intentó reducirlo en plena vía pública.

El desenlace fue fatal. Rogers murió en el lugar y, aunque todavía se aguardan los resultados de la autopsia, los primeros indicios apuntan a una posible asfixia mecánica como causa del fallecimiento. Ese dato preliminar fue clave para que la fiscal dispusiera la detención de los cuatro involucrados.

La investigación cuenta con testigos directos, entre ellos dos hombres que acompañaban a la víctima, uno de ellos su hijo de 23 años, cuyas declaraciones serán determinantes para reconstruir con precisión lo ocurrido. Además, existen registros fílmicos del episodio que ya están en poder de la Justicia.

En paralelo, la Municipalidad de San Miguel resolvió la clausura preventiva del local y aportó las cámaras de seguridad de la zona para colaborar con la pesquisa. La causa fue caratulada como homicidio y ahora el eje está puesto en los peritajes forenses, que deberán establecer de manera concluyente cómo se produjo la muerte. Los detenidos permanecen a disposición judicial a la espera de ser indagados, en una causa que intenta esclarecer si la intervención del personal de seguridad derivó en un uso desmedido de la fuerza.