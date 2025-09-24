Como en "Esperando la carroza": un joven irrumpió en su propio velorio al grito de "¡estoy vivo!"

La aparición del joven causó pánico, desconcierto y euforia entre sus familiares.

Un insólito suceso conmovió a la provincia de Tucumán cuando un joven dado por muerto por ser víctima supuestamente de un atropello, irrumpió en su propio velorio. El hecho provocó una mezcla de pánico, desconcierto y euforia entre sus familiares y amigos. El hecho, que se viralizó rápidamente en redes sociales, puso en evidencia un grave error en el proceso de identificación policial y judicial.

Todo comenzó el jueves 18 de septiembre, cuando un hombre falleció atropellado por un camión cerca del Puente Negro, en la localidad de Alderetes. Un día después, una mujer de la zona de Villa Carmela se presentó en la comisaría y, basándose en la vestimenta y ciertos rasgos físicos, identificó el cuerpo como el de su hijo, de 22 años. El testimonio fue suficiente para que las autoridades entregaran el cuerpo sin realizar pruebas de ADN o cotejo de huellas dactilares.

Con el cadáver en su poder, la familia dio inicio a los preparativos del funeral, congregando a parientes y allegados en su domicilio. La emotiva ceremonia fúnebre transcurría con normalidad hasta que el joven supuestamente fallecido apareció inesperadamente en la puerta de la casa. Su grito de "¡estoy vivo!" hizo que algunos asistentes huyeran despavoridos, mientras otros, abrumados por el alivio, se fundían en llantos y abrazos.

El muchacho relató ante el fiscal Carlos Sale que había pasado varios días fuera de casa, en Alderetes, consumiendo drogas y desconociendo por completo que su familia lo consideraba muerto. Su aparición fue descrita por sus parientes a los medios locales como "un milagro" y "una pesadilla", debido a la conmoción y el alivio que significó su regreso.

Embed Tucumán Un joven de 22 irrumpió en su propio velorio en Villa Carmela y gritó: “¡Estoy vivo!”



1. Su familia lo había dado por muerto, tras un accidente con un camión que provoco una muerte que interpretaron como suicidio, cerca del Puente Negro en Alderetes. pic.twitter.com/1Br8XqpCmN — Pablo Rizzi (@Budijoly) September 24, 2025