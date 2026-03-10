10 de marzo de 2026 Inicio
Docentes de la Universidad de Buenos Aires advirtieron que las clases no comenzarán el próximo 16 de marzo

La Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), junto a la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) realizarán un paro durante 24 horas en reclamo de la Ley de Financiamiento Universitario y el llamado a paritarias.

Docentes de la Universidad de Buenos Aires advirtieron que las clases no comenzarán el próximo 16 de marzo

La Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) junto a la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), realizará un paro de actividades de 24 horas el próximo 16 de marzo, por lo que se postergará el inicio de las clases. Reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y exigen el llamado a paritarias, suspendido por el Gobierno Nacional desde 2024.

Desfinanciamiento universitario: docentes de la UBA anunciaron un paro por tiempo indeterminado

Al respecto, El secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), Emiliano Cagnacci, aseguró: “Los trabajadores y trabajadoras docentes, nodocentes, el personal de salud de los hospitales universitarios e investigadores vamos a estar haciendo un cese de actividades para exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Y sobre todo, reclamamos por el urgente llamado a paritarias”.

Y agregó: “Desde el año 2024 que no se convoca a una paritaria formal para discutir nuestro salario y esto provocó un retraso que al día de hoy ya se hace insostenible para todos los trabajadores y trabajadoras del sistema universitario”.

Ante esta situación, el Consejo Interuniversitario Nacional inició un proceso colectivo a fines de octubre de 2025. Se solicitó la declaración de inconstitucionalidad del decreto del PEN y el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, remarcando los artículos 5 y 6, que establecen la actualización salarial docente y de becas estudiantiles según el índice inflacionario.

Los docentes de la Universidad de Buenos Aires anunciaron un paro por tiempo indeterminado, a partir del 16 de marzo, en reclamo del aumento salarial del 51% y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Tras una asamblea, la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) informó la medida en sus redes sociales:"No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente".

Este paro también estará acompañado por un plan de lucha con movilizaciones, acciones y cortes, permanencias en facultades y colegios de toda Argentina: "Vayamos al paro por tiempo indeterminado hasta la huelga general universitaria en defensa del salario y la universidad pública".

También exigieron la convocatoria a paritarias y la aplicación de la Ley de financiamiento universitario "conquistada en 2025 y que tiene fallo a favor de la justicia".

"Nosotros incluso tenemos un fallo a favor que dice que nos tienen que pagar, pero el Gobierno lejos de eso lo que hizo fue una treta presentando una modificatoria de la ley, por supuesto a la baja", contó en diálogo con C5N, Laura Carboni, Secretaria General de AGD UBA.

Lo que propone el Gobierno explicó la docente lejos de pagar el 51% que corresponde por la inflación acumulada proponen "pagarnos solamente el 12,3% en tres cuotas, la última va a cobrar en el mes de septiembre". El paro está propuesto a partir del 16 de marzo, pero el día 20 van a realizar una nueva asamblea para evaluar la continuidad.

