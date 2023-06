Paro inminente de colectivos en AMBA: empresas de transporte amenazan con una nueva medida

Sin embargo, ante la falta de respuestas para los próximos diez días, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) lanzó un comunicado en el que "alertan acerca de la inminencia de conflictos que seguramente afectarán la normal prestación de los servicios".

"No hay avances con el Ministerio de Transporte por eso no se puede firmar la paritaria con la UTA, además de que no se puede renovar vehículos ni garantizar continuidad de servicios. Ante la gravísima situación económica en la que se encuentran las empresas de transporte público de pasajeros del AMBA, las entidades empresarias que suscriben la presente alertan acerca de la inminencia de conflictos que seguramente afectarán la normal prestación de los servicios", señalaron en un comunicado desde su cuenta de Twitter.

Cuándo será el próximo paro nacional de colectivos

La determinación laboral, adoptada sobre el filo del vencimiento de la Ley 14.786 de conciliación, fue acatada por el gremio, que levantó el paro previsto para este martes. La extensión de la conciliación obligatoria llegará hasta el lunes 12 de junio.

Por ende, tras conocerse la noticia a partir del 13 de junio, la Unión Tranviaria Automotor podrá establecer o no un nuevo paro nacional de colectivos.

Qué dice el comunicado completo de AAETA