Paro de colectivos en AMBA: habrá reunión entre la UTA y las empresas para destrabar el conflicto

El paro se inició a la medianoche, tras el fracaso de las negociaciones del miércoles. Desde el gremio aseguraron que no circulará ningún colectivo si los trabajadores no perciben la diferencia acordada con las empresas para llevar los sueldos a un básico de 987 mil pesos por sobre los 737 mil que percibieron el mes pasado. Pero los empresarios se mostraron firmes en su posición y expresaron durante la audiencia que no abonarán ese diferencial ya que no fue homologado por el Gobierno.