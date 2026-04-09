Paro de camioneros que transportan granos: reclaman un atraso del 40% por el aumento del combustible

Los camioneros reclaman un atraso por la suba de los combustibles.
Un grupo de transportistas de carga inició una medida de fuerza en la zona de Quequén, donde decenas de camiones permanecen detenidos al costado de la ruta 227, a pocos kilómetros de Necochea. El reclamo apunta a una actualización urgente de las tarifas de flete, especialmente en el sector de transporte de granos, que, según denuncian, se encuentra “atrasado al menos un 40%”.
La postal es contundente: unidades alineadas en varias rotondas a la vera de la ruta, choferes fuera de los vehículos y una actividad prácticamente paralizada. “Es una imagen que hacía mucho tiempo no se veía”, describieron desde el lugar, donde la protesta se replica en otros puntos del país como Córdoba y Mendoza.
Walter, uno de los camioneros que participa del reclamo, explicó la situación con crudeza en diálogo con Adrián Salonia para C5N: “Muchos creen que porque tenemos un camión estamos llenos de plata, pero no es así. Hoy vivimos el día a día, sin margen para nada”. El transportista detalló que mantener la actividad se volvió cada vez más difícil por el aumento sostenido de costos, en especial el combustible.
Según su testimonio, un camión representa un capital que puede oscilar entre los $70 y $90 millones, pero eso no se traduce en rentabilidad. “No te queda margen para cambiar cubiertas, hacer mantenimiento o afrontar cualquier imprevisto. Y menos si tenés que pagarle a un chofer”, agregó.
Uno de los puntos centrales del conflicto es la falta de una tarifa de referencia. Los transportistas aseguran que la mesa de negociación que regulaba estos valores fue eliminada, lo que generó una fuerte dispersión de precios en todo el país.
“Siempre vamos de atrás. Si pedimos un 20%, nos ofrecen un 8%. Si pedimos un 35%, nos dan un 10%. Nunca llegamos a cubrir los costos reales”, señalaron. Por eso, el reclamo actual apunta a una suba mínima del 40% que permita sostener la actividad.
Los camioneros también pusieron sobre la mesa ejemplos concretos de su situación económica. En trayectos cortos, entre centros de acopio y puertos, aseguran que, tras descontar gastos, pueden quedarles entre $90.000 y $100.000 por viaje.
En recorridos más largos, los números tampoco mejoran significativamente. Un transportista, por su parte, contó que tras un viaje de unos 500 kilómetros facturó alrededor de $500.000 pero, luego de pagar impuestos y costos operativos, le quedaron cerca de $200.000.
“Hoy gana más un chofer que el dueño de un camión”, resumió uno de los trabajadores, aunque aclaró que no cuestiona el salario de los conductores, sino la falta de ingresos suficientes para sostener el negocio.