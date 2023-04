Para viajeros: ¿cuánto hay que dejar de propina en cada país?

Otras versiones sitúan el origen de la propina moderna en la Inglaterra del siglo XVI, donde los huéspedes dejaban dinero para los empleados de sus anfitriones. En los oscuros rincones de internet circula una versión que dice que en los antiguos pubs había unas alcancías donde dejabas unas moneditas para recibir un mejor servicio. Esas alcancías tenían un cartel: To Insure Promptness, o sea, "Para asegurar la rapidez". De las siglas de esta frase vendría la palabra tip, que es como se dice propina en inglés. Sin embargo, es falso, al igual que la mayoría de las etimologías inglesas que parten de una abreviatura.

En Argentina, si bien las propinas están contempladas por la Ley de Contrato de Trabajo de 1974, el convenio colectivo entre el Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA) las prohíbe.

El espíritu de la medida es proteger el salario del trabajador y que todo lo que percibe quede registrado, para que no haya dinero informal involucrado. De lo contrario, si el ingreso se compone de sueldo + propina, hay un porcentaje que queda sin pagar impuestos. Según el convenio, hay un suplemento salarial del 12% que reemplaza a las propinas.

Ahora, ¿a qué trabajadores se les deja propina? ¿Solo a los gastronómicos? ¿A un peluquero, a un taxista? En estos casos, depende del país. Por eso, haremos un repaso por varios lugares del mundo para ver cómo son las prácticas que rodean a la propina.

Australia

En la tierra de los canguros no es habitual dejar propinas. De todos modos, dejar el 10% o redondear el importe de la cuenta es bien recibido por los trabajadores.

Brasil

Es normal que en los restaurantes cobren un 10% en concepto de servicio, lo que no quita que después puedas dejar entre un 5 o un 10% extra para los camareros. Varios blogs de viaje recomiendan hacerlo de forma discreta, debido al pudor existente en torno al dinero.

China

En la mayoría de los establecimientos chinos no se espera que se deje ningún tipo de propina. Incluso, puede estar mal visto. Sin embargo, a medida que crece el turismo internacional, la costumbre se va extendiendo y en los lugares más visitados por extranjeros los trabajadores ya se habituaron a recibir dinero extra.

Croacia

Depende de la categoría del establecimiento. En un bar sencillo, con dejar un poco de cambio ya está bien. Si se trata de un restaurante informal, relajado, se espera que se deje entre un 3 y 5%. En un lugar más refinado, se suele dejar entre el 10% y el 15%.

Egipto

En Egipto, es costumbre que los turistas dejen entre un 5 y un 10% del importe de la cuenta como propina en efectivo a los camareros.

Emiratos Árabes Unidos

En ciudades emiratíes turísticas e internacionales como Dubai, si bien ya en la cuenta agregan un 10% extra por servicio, está bien visto dejar alrededor de un 15 o un 20% más ante una buena atención.

España

En general los establecimientos españoles añaden a las cuentas un cargo por el servicio ofrecido, lo que cubriría el tema de la propina. Más allá de eso, un redondeo de la cuenta o un pequeño monto es bien recibido por los trabajadores.

EEUU

Como ya aprendimos con películas y series, la cuestión de la propina en la tierra del Tío Sam es importantísima. En general, muchos empleos del sector servicios cuentan con sueldos bajos porque se espera que los clientes dejen propinas jugosas, que oscilan entre el 15 y el 20%. Hay muchas historias de mozos que salen a perseguirte una vez que te fuiste porque no dejaste propina, o no tanta como esperaban. Y no solo es en la gastronomía: también se quedan esperando su propina los taxistas, trabajadores de hoteles, guías turísticos y demás empleados.

Francia

Los restaurantes, bares y cafés franceses suelen incluir un cargo por servicio en la cuenta final, por lo que no es necesario dejar propina.

India

En la India, las propinas se consideran totalmente opcionales y nunca se esperan, pero con el aumento del turismo occidental crece la tendencia de dejar un 10% extra.

Italia

Aunque en Italia la propina no es habitual en los establecimientos gastronómicos, porque ya se cobra el coperto, es frecuente entre turistas dejar dinero de más en agradecimiento por un buen servicio, que en muchos lugares se suele dar directamente en la mano al trabajador.

Japón

Un trabajador japonés puede considerar un grave insulto el ofrecimiento de una propina. El concepto es que el buen servicio debe ser la norma y no algo que se tenga que recompensar, así que hay quien lo toma como una ofensa. No obstante, en los lugares más turísticos están acostumbrados y no se lo toman a mal, pero pueden no aceptarla.

Tailandia

Las propinas no son habituales en Tailandia, pero se agradecen pequeños montos extra como compensación por un buen servicio.