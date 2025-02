Para el intendente de El Bolsón, "el único culpable es quien o quienes iniciaron el fuego"

Bruno Pogliano destacó el trabajo de quienes están colaborando para combatir los focos y recordó el pedido de evacuación. "Desataron una tragedia inmensa que aún no finaliza", consideró.

A más de una semana desde que se desató el fuego en El Bolsón, el intendente de dicha localidad, Bruno Pogliano se mostró preocupado por la situación y el estado del clima que no ayuda . Además, se diferenció de su par de Bariloche, Walter Cortés, quien deslizó que hay “cuestiones políticas” detrás de los incendios .

En ese sentido, consideró que “hay una persona o grupo de personas que desataron en fuego y desataron una tragedia inmensa que aún no finaliza”. Recordó que hasta el momento hay un muerto, y enumeró todas las pérdidas que desató este.

“Se llevó hasta el momento 120 viviendas con daños totales, muchísimas viviendas con daños parciales, se llevó un daño en el medio ambiental que no lo vamos a ver ni nosotros ni nuestros hijos ni nuestros nietos otra vez en el estado en el cuál se encontraba”, indicó en diálogo con Argentina en Vivo por C5N y aseguró: “El único culpable es quien o quienes iniciaron el fuego”.

Por otro lado, destacó el trabajo del gobernador provincial, Alberto Weretilneck, por haber estado “desde la hora 0 en el Bolsón, disponiendo todos los recursos, trabajando y manejando en vínculo con el Gobierno nacional”.

“El gobernador ha conseguido en gestiones en Buenos Aires ha conseguido fondos para la reconstrucción del Bolsón. Está trabajando articulado con todas las instituciones. Desde el Gobierno provincial tenemos todos los recursos disponibles para poder atacar este fuego. Nunca son los necesario, siempre hace falta mucho más para poder apagarlo mucho más rápido, pero en definitiva tenemos todo lo que necesitamos”, indicó.

También ponderó a quienes están colaborando para combatir los focos: “Hay 40 miembros del plan Nacional del manejo del fuego, el Ejército. Tenemos 120 brigadistas, dotaciones de bomberos de 15 lugares de Río Negro, 3 de Chubut, voluntarios, quienes hicieron la diferencia. Más de 700 personas combatiendo y trabajando fuertemente para que esta pesadilla termine de una vez por todas”.

Incendios El Bolsón Redes sociales

“Los verdaderos héroes son los brigadistas, bomberos, voluntarios. También la gente que opera en los helicópteros y aviones hidrantes”, remarcó.

El pronóstico del tiempo no brinda buenas expectativas para El Bolsón

Bruno Pogliano también habló sobre lo que depara el clima en la zona para las próximas horas: “Hoy tenemos un día preocupante en cuanto al ingreso de los vientos, que, si bien por momento el pronóstico se muestra un poquito más benévolo con la situación”.

Frente a ello recordó que están “con un pedido de evacuación de la Loma del Medio, que es un barrio de 700 familias”. “Ya está todo coordinado todo el operativo para quienes acercarse al polideportivo municipal”, agregó y reconoció estar haciendo “un pedido fundamental de hacer un uso racional del agua”.

“Es muy importante que lo vecinos puedan dejar sus viviendas y acercarse al centro de evacuación para que puedan trabajar bomberos, brigadistas, voluntario y los tres camiones hidrantes, los dos helicópteros para que puedan actuar sobre el fuego”, sostuvo en diálogo con C5N y reconoció que “es difícil” la situación, pero “si Dios quiere, y el arduo trabajo de todo el personal que está abocado a esta situación, pasará el día de hoy y mañana se pasará de otra manera y sin tener que lamentar pérdidas de familiares”.

En cuanto al clima, el jefe comunal indicó que el Servicio Meteorológico Nacional anunció para la noche “una pequeña lluvia de pocos milímetros que no harían la diferencia”. “Lamentablemente las condiciones del clima no son la mejores. Cuando se inició el fuego los vientos eran ráfagas de 600km/h, por eso el avance de 9 kilómetros en 3 horas. Antes de ayer hubo vientos de 80 km/h y eso no ayuda a frenar el fuego”, destacó.