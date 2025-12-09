Máximo Menem reveló una experiencia paranormal y aseguró que vio a su padre muerto El hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem contó en la televisión chilena que, meses después de la muerte del expresidente, vivió una aparición que lo dejó paralizado y en lágrimas. Por + Seguir en







Máximo Sául Menem Bolocco relató una experiencia “paranormal ” que, según dijo, ocurrió una madrugada de septiembre 2021 mientras estaba con amigos en una casa frente al mar. Según contó, vio la imagen de su padre, el expresidente Carlos Menem, fallecido pocos meses antes a través de un ventanal.

“Estábamos en la playa… eran como las tres de la mañana. Todos estábamos cansados. Todos estaban con alguien. Yo estaba solo. En un momento todos se fueron a hacer sus respectivas cosas y yo me quedé con un perro”, comenzó su relato.

El joven explicó que, mientras la música seguía sonando, miró hacia el ventanal que daba al océano y tuvo una visión inesperada. “Juro por mi vida que miro… y vi a mi papá y dijo ‘qué’. No habíamos tomado nada raro. Quedé paralizado y me puse a llorar”, aseguró. Su padre había muerto pocos meses antes, en febrero.

Máximo, de 22 años, vive en Chile, desarrolla una carrera como modelo y mantiene una presencia mediática constante. En 2018 enfrentó un agresivo cáncer cerebral del que logró recuperarse tras un complejo tratamiento que atravesó junto a su madre.