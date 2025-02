El intendente de Bariloche deslizó que hay "cuestiones políticas" detrás de los incendios en El Bolsón

El intendente de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés, deslizó que hay "cuestiones políticas" detrás de los incendios en El Bolsón y aseguró que los principales perjudicados por esta "intencionalidad" son los vecinos "más humildes" que pierden su casa y "no tienen para dónde ir".

"El incendio está intentando irse hacia arriba, así que estamos mojando toda esta zona. Si el viento cambia de rotación como está previsto, puede venir para el lado de la población. Vamos a empezar a mojar mucho. La idea es encarar el fuego", explicó al móvil de Luciana Avilés para Argentina en Vivo por C5N.

Cortés detalló que "con cuatro camiones cisterna nuestros le estamos proveyendo agua a la gente" y "vamos a recorrer en cuatro o cinco camionetas todo el circuito para proteger la parte de las casas". La evacuación debía completarse antes de las 10, pero muchos vecinos se resistían a abandonar sus viviendas.

"La situación para nosotros es tremendamente triste. Poco visto, porque yo me he criado acá y nunca se dio con tanta magnitud. Una situación de tristeza porque la gente humilde no tiene para dónde ir", lamentó el intendente. "Nosotros nos abocamos a apagar el fuego y buscar la forma de salvarle la casa a la gente", agregó.

El intendente de Bariloche habló en exclusiva con C5N sobre los incendios en El Bolsón y advirtió sobre la presencia de "gente maldita" y "cuestiones políticas" detrás del fuego.



Consultado sobre la intencionalidad detrás de los incendios, consideró que "hay de todo". "Hay gente maldita, hay cuestiones políticas. Uno no puede individualizar porque habría que encontrarlo en el lugar con las manos en la masa, como quien dice, pero hay de todo", deslizó.

"La intencionalidad, en este caso, es la desgracia de los más humildes. Si hay una intencionalidad, ¿a quién perjudica? Al más pobre, al hombre que hace una changa, que es un artesano, que tiene una casita chiquita y nada más, y vive como puede. Es muy miserable. No sé a quién beneficiaría, pero perjudica a un montón de gente que sufre", afirmó.

En ese sentido, informó que quienes quieran colaborar con donaciones pueden hacerlo "a través de la Municipalidad de El Bolsón o la Municipalidad de San Carlos de Bariloche". "Hacen falta chapas, electrodomésticos, colchones. Hay gente que ha quedado en la calle", sostuvo.

En cuanto a los recursos para combatir el fuego, Cortés señaló que se necesitarían "aviones que tengan más porte de agua porque 3.000 litros, cuando hay un incendio fuerte, no hacen nada. Yo creo que hay voluntad, pero no alcanza. Cuando tenés un frente de 10 kilómetros y diseminado el incendio, es prácticamente nula la posibilidad de apagarlo por el ser humano", concluyó.