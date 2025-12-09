9 de diciembre de 2025 Inicio
PAMI renueva el esquema de pañales para adultos mayores con entrega a domicilio: de qué se trata

El organismo estableció un sistema de reparto directo al domicilio del afiliado con dependencia, eliminando el retiro en farmacias. El afiliado debe realizar un sencillo trámite de renovación para mantener la provisión activa.

La entrega de pañales de PAMI será a domicilio.

PAMI, la obra social de jubilados y pensionados, implementó la renovación del programa de entrega de pañales para adultos, e instauró el sistema de reparto a domicilio para todos sus afiliados con dependencia. La medida, vigente desde diciembre de 2025, busca facilitar el acceso a este insumo esencial a personas con movilidad reducida o problemas de salud crónica. Para mantener el beneficio activo, los afiliados deben actualizar su documentación médica a través de un trámite sencillo y sin necesidad de concurrir a ninguna sede.

La revalidación del beneficio es obligatoria y se debe realizar de manera digital, mediante la actualización de la Orden Médica Electrónica (OME), o con el apoyo del médico de cabecera, para garantizar la continuidad de la provisión sin interrupciones. Este proceso tiene como objetivo actualizar el padrón de pacientes y agilizar la logística de distribución en todo el país.

La principal modificación es la eliminación del retiro en farmacias. El nuevo esquema lo reemplaza por la entrega directa en el domicilio que el afiliado tiene declarado en el sistema. Esta modalidad evita el traslado de personas con dificultades de movimiento o de sus cuidadores, un avance significativo en la calidad de la prestación social que ofrece el organismo.

PAMI entrega pañales para adultos a domicilio: datos a tener en cuenta

Para iniciar la renovación, el titular o un apoderado debe obtener y presentar una nueva receta electrónica, o manual, emitida por el médico de cabecera o especialista. A esto se le debe sumar una Declaración Jurada, la cual certifica la necesidad del producto por parte del afiliado.

Es fundamental que el médico de cabecera de PAMI complete la receta con el diagnóstico, el tipo de producto solicitado y la cantidad de pañales requerida por día, ya que la provisión se calcula en base a esa indicación. La carga correcta de esta información en el sistema es indispensable para la aprobación o renovación.

Para chequear o modificar sus datos de contacto y domicilio, los afiliados tienen la posibilidad de hacerlo cuando solicitan la prescripción de la nueva OME con su médico de cabecera. Las alternativas son la línea telefónica 138 (PAMI Escucha y Responde, opción 0) y las agencias del organismo para garantizar la correcta registración de sus datos personales.

El directo ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo, aseguró que la implementación de la entrega a domicilio tiene como principal objetivo optimizar el servicio y hacerlo más accesible. Las distintas vías para realizar la gestión y la entrega a domicilio simplifican la vida de miles de familias, y aseguran que esta ayuda esencial llegue de forma directa a quienes más lo necesitan.

