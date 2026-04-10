10 de abril de 2026 Inicio
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Pánico en una escuela en Cipolletti: el hijo de una diputada de La Libertad Avanza amenazó con matar a todos sus compañeros

Se trata del hijo de la diputada libertaria Lorena Villaverde, quien cursa el segundo año de la escuela Estación Limay. La amenaza ocurrió apenas diez días después de la masacre de San Cristobal.

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Villaverde se desempeña como diputada nacional de La Libertad Avanza por la Provincia de Río Negro.​

Momentos de tensión y pánico se vivieron en una escuela secundaria de Cipoletti, provincia de Río Negro, cuando un alumno de segundo año amenazó a sus compañeros con traer un arma y matarlos a todos. Se trata del hijo de la diputada nacional Lorena Villaverde, que representa a la provincia rionegrina por la Libertad Avanza. La intimidación ocurrió apenas diez días después de la masacre de San Cristobal, donde un adolescente mató a un estudiante de 13 años en un establecimiento educativo.

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El hecho ocurrió el jueves en el colegio Estación Limay, establecimiento ubicada en la calle Ingeniero Krause 450. "Les dijo que iba a ir con un arma y los iba a matar a todos", aseguraron fuentes vinculadas al operativo preventivo que montaron la Policía y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), tras la denuncia de la directora de la institución, en la Comisaría Cuarta de Cipolletti.

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Desde la institución se emitió un comunicado oficial en el que se informó la activación de la “Guía Federal de Orientaciones para la Intervención Educativa en Situaciones Complejas”, junto con la intervención del Ministerio de Educación de Río Negro y equipos técnicos especializados. Según detallaron, el estudiante fue entrevistado junto a su familia y equipos de orientación, y se dispuso que no asista a clases mientras continúa la intervención de los organismos competentes. A su vez, señalaron que el chico no es punible.

En este contexto, la Fiscalía N°1, a cargo de la fiscal Eugenia Vallejos, solicitó al establecimiento que implemente medidas de prevención y seguridad. Efectivos de la Policía de Río Negro custodian las inmediaciones del colegio, al tiempo que un grupo de familias se autoconvocó para reclamar una intervención que garantice la integridad de la comunidad educativa. Este viernes hubo clases.

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La escuela privada Estaci&oacute;n Limay no abri&oacute; sus puertas este viernes tras la amenaza del hijo de Villaverde.

La escuela privada Estación Limay no abrió sus puertas este viernes tras la amenaza del hijo de Villaverde.

Quién es Lorena Villaverde, la diputada libertaria envuelta en escándalos narcos

La diputada de la provincia de Río Negro María Lorena Villaverde, por la Libertad Avanza, tiene una carrera política marcada por los escándalos y denuncias que la vinculan con el narcotráfico, el lavado de dinero y las estafas inmobiliarias.

En 2023, impulsada por la figura de Javier Milei, decidió ingresar a la política y se postuló como candidata a intendenta de Las Grutas. Aunque no logró la intendencia, su crecimiento en el espacio libertario le permitió ser electa como diputada nacional por Río Negro en las elecciones de ese mismo año.

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En 2023, impulsada por la figura de Javier Milei, Villaverde decidi&oacute; ingresar a la pol&iacute;tica.

En 2023, impulsada por la figura de Javier Milei, Villaverde decidió ingresar a la política.

La legisladora, de 52 años, fue electa senadora nacional por Río Negro en las elecciones del 26 de octubre del 2025. Sin embargo, renunció a la banca luego de que avanzara en la Cámara alta la impugnación presentada por apoderados del Partido Justicialista (PJ) de su provincia para evitar su asunción. Se la cuestiona por haber estado detenida en los Estados Unidos por narcotráfico en 2002. Además, en 2018 fue allanada por una denuncia por lavado de dinero que luego fue archivada y en 2025 enfrentó un embargo por presuntas estafas en la venta de terrenos en Las Grutas (Río Negro).

Villaverde también se vio envuelta en varios escándalos desde su asunción, marcada por las denuncias que la vinculaban al narcotráfico y a "Fred" Machado, hombre juzgado por Estados Unidos por comercialización de sustancias ilegales, quien ocasionó la caída de José Luis Espert durante la campaña de las legislativas. Recientemente, la legisladora fue acusada de percibir un crédito de Banco Nación gracias a su cercanía con el Gobierno.

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