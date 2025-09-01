1 de septiembre de 2025 Inicio
Pánico en La Rioja: se incendió un boliche y evacuaron a cientos de personas

El hecho ocurrió en Space, una disco ubicada sobre la Ruta Nacional 38, a donde llegaron rápidamente los bomberos que lograron controlar el intenso fuego varios minutos después.

Pánico en La Rioja: se incendió un boliche y debieron evacuar a cientos de personas.

Pánico en La Rioja: se incendió un boliche y debieron evacuar a cientos de personas.

Un importante incendio se desató este domingo por la noche en un boliche de La Rioja, mientras el local se encontraba repleto de personas, y generó pánico en la zona.

El hecho ocurrió en Space, una disco ubicada sobre la Ruta Nacional 38, a donde llegaron rápidamente los bomberos que, afortunadamente, lograron controlar el intenso fuego varios minutos después.

Cuando se iniciaron las llamas, el público tuvo que ser evacuado de inmediato aunque varios llegaron a grabar videos del peligroso momento que muestran cómo el fuego se inició sobre el techo del escenario y rápidamente se dispersó.

Incendio en un boliche de La Rioja

Respecto a los motivos que originaron el incendio, desde el boliche emitieron un comunicado asegurando que se debió a un cortocircuito en los aparatos de iluminación.

En todo momento se actuó conforme al protocolo, velando por la seguridad de los presentes. Desde la productora se informó que el incidente se originó por un cortocircuito en el sector de iluminación”, explicaron.

“Por razones preventivas y priorizando la integridad del público, se dispuso la evacuación del predio, la cual se realizó de manera ordenada en un tiempo de 1 minuto y 40 segundos. Cabe destacar que la situación se mantuvo controlada y estuvo alejada de cualquier escenario de mayor peligrosidad”, añadieron.

