Incendio en un laboratorio de medicamentos: una persona fue asistida por el SAME

El fuego afectó un edificio ubicado sobre la calle Pichincha entre San Juan y Cochabamba, en el barrio porteño de San Cristóbal. Un hombre de 58 años necesitó oxigenación.

Bomberos y SAME cortaron momentáneamente el tránsito.

Un laboratorio de medicamentos se incendió este lunes por la madrugada en el barrio porteño de San Cristóbal, lo que obligó a desplegar un importante operativo con dos ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y tres dotaciones de Bomberos de la Ciudad.

El fuego se inició en el sexto piso del edificio ubicado en Pichincha 1244, entre la Avenida San Juan y Cochabamba, alrededor de las 6:30. El tránsito estuvo momentáneamente interrumpido en la cuadra para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

Los Bomberos lograron contener el incendio, que afectó el área de acopio de medicamentos del laboratorio y parte del mobiliario. Aunque en ese momento no había trabajadores, un sereno de 58 años tuvo que ser asistido por el SAME por inhalación de humo y necesitó oxigenación.

Tras apagar el fuego, los bomberos realizaban tareas de control en el sexto piso para verificar si los productos químicos almacenados allí representaban algún riesgo.

