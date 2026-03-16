Pánico en la Panamericana: una mujer manejó seis kilómetros en contramano y provocó un accidente El incidente ocurrió a la altura de Campana y ocasionó un choque entre una camioneta particular y un patrullero que participaba del operativo de interceptación. El test de alcoholemia dio negativo. Aparentemente, la conductora se desorientó. Por + Seguir en







La mujer de 47 años fue detenida.

Una conductora circuló durante seis kilómetros en contramano por la autopista Panamericana a la altura de Campana. Las cámaras del Centro de Monitoreo de ese municipio registraron el trayecto del vehículo, un Toyota Corolla blanco, que ingresó a la traza principal desde la colectora norte.

Durante el recorrido, la mujer mantuvo una velocidad mediana y bordeó el guardarrail izquierdo. Decenas de automóviles y camiones de gran porte realizaron maniobras evasivas para evitar una colisión frontal, mientras la infractora ignoró las señales de otros conductores.

Embed #CAMPANA | Una mujer manejó 6 kilómetros a contramano por el carril rápido de la Panamericana. Un patrullero que intentaba frenarla chocó contra una camioneta y hubo heridos leves. La conductora fue detenida.pic.twitter.com/Ym2p0wF1ro — La Posta Diario (@LaPostaDiarioAR) March 16, 2026 Varios patrulleros y móviles de seguridad vial iniciaron una persecución para detener la marcha del rodado. A pesar de la presencia policial, la mujer no detuvo su vehículo ni buscó refugio en la banquina en ningún momento del trayecto.

La irrupción del auto a contramano provocó un accidente en el kilómetro 70 de la autovía. Una camioneta Toyota Hilux impactó de forma violenta contra uno de los patrulleros que intentaba bloquear el paso de la conductora desorientada.

toyota hilux panamericana El conductor de la camioneta y los efectivos policiales involucrados recibieron asistencia médica inmediata. Todos los heridos fueron trasladados a un hospital cercano, aunque los primeros informes médicos descartaron lesiones de gravedad para los uniformados.