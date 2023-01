Pablo Ventura, tras su declaración por el crimen de Fernando Báez Sosa: "No me podían ver a la cara"

“Cuando los vi me molestó un poco, me pregunto por qué me nombraron, no me quisieron ver” , aseguró Ventura a la salida de la audiencia en Dolores.

También explicó como cambió su vida cuando lo inmiscuyeron en la causa al afirmar que "lo que fueron los dos meses después de que me encerraron, obviamente que siento que perdí toda la privacidad".

Acerca de la acción de los jueces que en su momento lo encarcelaron, sostiene que "lo judicial no opino, porque no se bien como funciona la justicia, pero si opino que la verdad es muy de cobarde nombrar a alguien cuando fuiste vos el que lo hizo".

"Creo que fue un gran alivio declarar y las preguntas que me hicieron me ayudó a liberarme lo que tenía guardado. Mi vida sigue, mas tranquila, espero que se haga justicia", cerró

El joven es el primero en testificar en la tercera audiencia y apuntó contra uno de los detenidos, Lucas Pertossi.

Durante su testimonio, el joven dio detalles del día de la detención: “Estaba en mi casa el sábado a la tarde y me viene a buscar la Policía a mi casa. Me llevan a la DDI de Campana y me incautan el celular. Cuando me llevan a Villa Gesell me dicen que me inculpaban por el asesinato de un chico”. “Aparentemente uno de los que se la mandaron me nombró. Me nombró algún Pertossi para hacerse el gracioso”, detalló.

En dichos días, contó que estuvo entre 3 y 4 días incomunicado hasta que declaró y señaló que “varias veces los he visto (a los acusados) pelear a la salida del boliche o en jodas. Siempre era en grupo, iban contra dos personas y ellos eran mayoría”.

Durante la audiencia se mostraron los chats que mantuvo el joven con sus amigos mientras permanecía en la DDI de Campana y les confesó que “los odiaba”, sobre todo a Benicelli y a Lucas Pertossi y reflexionó: “Cuando paso el quilombo yo estaba en tu casa. Aparte, ¿cómo voy a venir de Gesell a Zarate en dos horas?”.

Si bien aseguró que nunca supo quién lo nombró, sí remarcó que “es obvio que fue Lucas”.