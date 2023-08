Otro hecho de violencia en el fútbol amateur: un jugador fue baleado por un rival en Córdoba

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando un grupo de personas compartía un encuentro de fútbol en el complejo deportivo "Fútbol City", ubicado en las avenidas de Circunvalación y Vélez Sarsfield, del barrio Huertillas de la capital provincial.

En medio de la discusión, el jugador fue hasta el lugar donde tenía sus pertenencias, tomó un arma de fuego y le disparó un balazo en la zona abdominal a Pringles, para luego escapar.

El herido fue asistido en el lugar por un servicio de emergencias y luego trasladado hasta el Hospital de Urgencias, pero debido a que ese centro de salud no contaba con camas disponibles tuvieron que llevarlo hasta el Hospital San Roque, donde quedó internado.

Desde ese hospital público informaron que Pringles fue asistido y se determinó que tiene un orificio de bala sin salida en la zona lumbar izquierda, aunque se encuentra "estable y en observación".

Desde la Policía manifestaron que el agresor se encuentra identificado ya que el torneo tiene sus datos. Mientras era buscado en el barrio Santa Rosa, donde tendría su domicilio, los efectivos y el móvil policial fueron agredidos a pedradas por los vecinos, por lo tanto continúa prófugo.

El hecho suma conmoción al mundo del fútbol amateur luego de la brutal patada que Williams Tapón le propinó al árbitro Ariel Paniagua en Sarandí, episodio que terminó con el suicidio del agresor.

Violencia en el fútbol amateur: le tiraron agua caliente a un árbitro en un partido en Entre Ríos

En Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Claudio Larrea dirigía la final de la Copa de Oro del Torneo Promocional de la liga local entre Peñarol y Defensores de Malvinas, en la cancha de Parque Sur. Tras el encuentro, el árbitro fue víctima de golpes y una mujer le arrojó agua caliente en el rostro. La agresión quedó registrada en video y las imágenes se volvieron virales.

Allí se ve cómo una mujer se acercó a él sobre un costado del área y quiso golpearlo. Luego, otra le arrojó agua caliente en el rostro. Seguido de eso, un niño fue corriendo hacia Larrea y le lanzó una patada en el estómago.

"Un nene me pegó y una mujer me tiró agua caliente en la cara. Me quemó un poco, pero la saque barata", reveló en declaraciones televisivas el árbitro, quien ya hizo la denuncia correspondiente.