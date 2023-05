Otra denuncia en un colegio por ratas: los padres piden desratizar las instalaciones

Cada vez aumentan la cantidad de denuncias en varios distritos de la Ciudad de Buenos Aires, por la presencia de ratas en escuelas. Ahora, en Parque Chacabuco, los padres de los alumnos que N° 22 Antonio Abraham Zinny piden que se desratizar el lugar y que se suspendan las clases.

Los reclamos por la presencia de ratas se realizan desde el año pasado, Sebastián padre de un alumno que asiste en el establecimiento, dialogó con C5N y explicó que "lo único que recibimos es caja con cebos, pero eso no es suficiente, se siguen encontrando roedores por todos lados, caca, hasta los chicos los ven, vivos y muertos. Ya hicimos jornadas de limpieza, no mandan gente de limpieza desde el Gobierno de la Ciudad y bueno, la verdad que es imposible, los chicos no pueden vivir de esta manera”.

En el lugar asisten aproximadamente 1.400 alumnos y alumnas, el colegio abre a las 8 de la mañana y cierra a las 9 de la noche.

“Nosotros reclamamos que vengan a desratizar, cerrar la escuela, parar las clases. Del distrito no quisieron que se corten las clases. Hicimos la denuncia a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, no es la única escuela que le pasa esto. Exigimos por favor que se suspendan las clases por un par de días”, recalcó Sebastián.

Durante el día de hoy, varios padres y madres pegaron carteles en las puertas de la institución para hacer visible el problema. En redes sociales publicaron varios videos donde se ven a los roedores recorrer los pasillos.

"Hay un montón de nidos, aparecieron muchos materiales con materia fecal que tuvimos que eliminar", detalló una madre, y añadió que las respuestas "estamos bastante desesperados".

Docentes porteños denuncian que enviaron gatos como "solución" a la invasión de ratas en escuela

Los docentes del Colegio N° 12 Reconquista, en el barrio de Villa Urquiza, denunciaron que el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires decidió enviar gatos como solución a la invasión de ratas que afecta al instituto hace varias semanas.

“Una enfermera dejó el certificado de vacunación, según decía el gato estaba castrado y vacunado y lo dejaron para que cazara a las ratas”, aseguró Ayelén, una de las docentes denunciantes, en dialogo con C5N.

Las personas que entregaron al felino “se presentaron en nombre de la Dirección de Escuelas Medias” con el fin de resolver el conflicto con los roedores, señaló la docente. “Nosotros los profes ya habíamos hecho actas por el tema de la ratas. Pusieron cebos que no funcionaron, pero no se por qué no desratizan”, agregó.

El animal finalmente huyó el lugar luego de algunos días. “Estaba muy asustado, intenté conseguirle transito pero cuando lo conseguí ya se había ido", relató.

Desde la Dirección de Escuelas Medias de la Ciudad de Buenos Aires no se pronunciaron al respecto de manera oficial, aunque en principio resaltaron que se trata de una decisión que no habría dependido del Ministerio de Educación porteño.