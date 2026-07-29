29 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno modificó el protocolo policial ante amenazas de ataques en escuelas

La nueva normativa del Ministerio de Seguridad permite continuar el monitoreo en redes sociales cuando existan indicios de violencia masiva, riesgos para menores o delitos cometidos en tiempo real.

Por
Abril de 2026 tuvo un pico de amenazas de tiroteos y ptrps incidentes en escuelas de todo el país.

Abril de 2026 tuvo un pico de amenazas de tiroteos y ptrps incidentes en escuelas de todo el país.

Luciano Acuña

El Gobierno modificó el protocolo de actuación de las fuerzas federales frente a posibles delitos detectados en redes sociales, luego del aumento de amenazas de ataques contra escuelas y otros lugares públicos que tuvo su pico meses atrás.

Causa Vialidad: una por una, todas las irregularidades que denunció la defensa de Cristina Kirchner
Te puede interesar:

Causa Vialidad: una por una, todas las irregularidades que denunció la defensa de Cristina ante la ONU

La medida se implementó a través de la Resolución 725/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Alejandra Monteoliva.

El Gobierno introdujo cambios en el protocolo policial ante amenazas de ataques en escuelas

La norma modifica un artículo de una resolución de 2024 que regula las tareas preventivas de la Policía Federal y las fuerzas de seguridad en sitios web y fuentes digitales abiertas.

Mantiene como principio general la protección de los datos personales de niños, niñas y adolescentes: el personal policial no puede tratar información sensible ni publicaciones de menores sin una orden judicial, y debe suspender cualquier tarea de monitoreo en cuanto detecte que involucra a un menor, dejando constancia en un libro de registro y avisando a la autoridad responsable.

La actualización amplía, sin embargo, el listado de excepciones en las que esa suspensión deja de ser obligatoria. Además de los supuestos ya vigentes —riesgo de vida, indicios de desamparo o fuga, conductas autolesivas o suicidas, y delitos en curso contra un menor—, la resolución incorpora un quinto caso: cuando existan indicios fundados de riesgo para la vida o la integridad física de otros menores, incluyendo amenazas, planificación o preparación de actos de violencia masiva en escuelas u otros espacios de concurrencia pública, sin importar si el menor involucrado es la presunta víctima o el presunto autor.

En todos los casos exceptuados, los agentes deben registrar por escrito los motivos concretos que justificaron continuar con el monitoreo y comunicarlo de inmediato a la autoridad a cargo de la investigación.

El texto de la resolución sostiene que el marco normativo anterior resultaba insuficiente frente a "situaciones de urgencia que, por su gravedad e inminencia, no admiten demora" en la actuación preventiva. La medida se enmarca en el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad 2025-2027 y en el programa FORCIC, creado en 2025 para reforzar las capacidades de detección e investigación de delitos cometidos en entornos digitales.

La resolución entró en vigencia este miércoles, con su publicación en el Boletín Oficial, y busca equilibrar una respuesta operativa más ágil de las fuerzas de seguridad con las garantías que la Ley de Protección de Datos Personales otorga a los menores de edad.

Noticias relacionadas

El Anillo Digital detecta al instante automóviles en situación de secuestro.

Cómo funciona el Anillo Digital, la tecnología de protección ciudadana que crece en La Matanza

Rafael Valim y Javier Borrego, los nuevos abogados de Cristina Kirchner

Quiénes son Rafael Valim y Javier Borrego, los nuevos abogados de Cristina Kirchner

play

Investigadores y becarios del Conicet marchan al Polo Científico: "400 científicos nos quedamos sin trabajo"

Convirtieron a la justicia en un arma para eliminar adversarios, escribió Cristina Kirchner.
play

Para qué sirve la presentación de Cristina ante la ONU y cómo podría impactar en su condena

Milei trató de ladrón a Lula en su última visita y desató una crisis diplomática.

Tras los agravios de Milei a Lula, el Gobierno intenta bajarle el tono al conflicto diplomático con Brasil

Cristina Kirchner, sobre su presentación ante la ONU: Convirtieron a la justicia en un arma para eliminar adversarios

Cristina, sobre su presentación ante la ONU: "Convirtieron a la justicia en un arma para eliminar adversarios"

Rating Cero

El llamado terminó perjudicando a dos participantes.

Gran Hermano: Yanina Zilli atendió el teléfono rojo y dos participantes resultaron perjudicados

El entorno de la madre de una famosa conductora fue vinculado al ex delantero.

Escándalo: aseguran que un ex futbolista tuvo romances secretos con mujeres cercanas a su ex suegra

Tanto la artista como la organización del evento sostienen el calendario original de la gira en el país.

Durísimo palazo a Rosalía: una cantante argentina la trató de "falsa e hipócrita"

Un famoso periodista falleció a sus 94 años de edad.

Todos lo lloran: murió un reconocido periodista con mucha trayectoria y hay conmoción

El músico fue hallado sin vida.

Luto en la música: hallaron muerto a Kavinsky, un reconocido DJ

Las mujeres se animaron a hablar en un documental de la BBC. 

Cuatro mujeres denunciaron a Jared Leto por conducta sexual delictiva

últimas noticias

El llamado terminó perjudicando a dos participantes.

Gran Hermano: Yanina Zilli atendió el teléfono rojo y dos participantes resultaron perjudicados

Hace 6 minutos
Causa Vialidad: una por una, todas las irregularidades que denunció la defensa de Cristina Kirchner

Causa Vialidad: una por una, todas las irregularidades que denunció la defensa de Cristina ante la ONU

Hace 11 minutos
El entorno de la madre de una famosa conductora fue vinculado al ex delantero.

Escándalo: aseguran que un ex futbolista tuvo romances secretos con mujeres cercanas a su ex suegra

Hace 16 minutos
Tanto la artista como la organización del evento sostienen el calendario original de la gira en el país.

Durísimo palazo a Rosalía: una cantante argentina la trató de "falsa e hipócrita"

Hace 17 minutos
El Anillo Digital detecta al instante automóviles en situación de secuestro.

Cómo funciona el Anillo Digital, la tecnología de protección ciudadana que crece en La Matanza

Hace 20 minutos