Juicio por la muerte de Diego Maradona: continúan los alegatos de las querellas Mario Baudry y Félix Linfante, los abogados de Dieguito Fernando y Jana, deberán presentarse este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7. El miércoles es el turno de Fernando Burlando. Por Agregar C5N en









Los alegatos continuarán hasta el jueves 22. Redes sociales

El juicio por la muerte de Diego Maradona continuará este martes 13 de octubre con los alegatos de las defensas de dos de los hijos del astro del fútbol, Dieguito Fernando y Jana Maradona.

Esta audiencia marcará la etapa final del debate y comenzará con las declaraciones de las querellas, Mario Baudry y Félix Linfante, quienes presentarán sus conclusiones sobre las pruebas producidas durante el juicio y fundamentan sus pedidos de condena o absolución para los siete profesionales de la salud imputados por la muerte del exfutbolista.

En esta oportunidad, el niño no estará presente en la audiencia de este martes y en su lugar estará Verónica Ojeda, su madre. En ese sentido, el abogado precisó que Dieguito irá el día en que difundan la sentencia. Por su parte, la tercera hija del exentrenador de la Selección estuvo presente en todas las audiencias y se espera que hago lo propio durante los alegatos de su defensor.

Jana y Dieguito Fernando se volvieron a ver tras la muerte de Maradona La semana pasada, en el inicio de los alegatos los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren expusieron ante el Tribunal y cuestionaron la atención médica que recibió Maradona durante las dos semanas previas a su fallecimiento. En ese sentido, solicitaron penas de prisión para seis de los imputados, pero pidieron la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna.

Juicio de Diego Maradona: cómo sigue el cronograma de alegatos Luego de la presentación de los abogados de Jana y Dieguito Fernando Maradona será el turno del resto de las querellas. El miércoles 14 de octubre continuará con las exposiciones de Fernando Burlando, abogado de Gianinna y Dalma Maradona, y, posteriormente, de Pablo Jurado, representante de las hermanas del Diez.

Luego será el turno de las defensas previstas para los días 20, 21 y 22 de octubre: Francisco Oneto, Julio Rivas y Roberto Rallín alegarán por Leopoldo Luque, por Agustina Cosachov lo harán Vadim Mischanchuk y Marcelo Rodríguez Jordán. En tanto, expondrán Diego Olmedo, en defensa del psicólogo Carlos Díaz; Franco Chiarelli, abogado de Ricardo Almirón; Nicolás D’Albora y Agustín Varela, defensores de Nancy Forlini; Martín Montalto, representante de Mariano Perroni; y María Julia Marcelli, defensora oficial de Pedro Di Spagna. Una vez concluidos los alegatos, los acusados tendrán la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras antes de que los jueces se retiren a deliberar. El jueves 22 de octubre será la última jornada prevista del juicio.