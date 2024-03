Nuevo video entre Dani Alves y la denunciante revelan detalles sobre la presunta violación

Luego de visualizar las imágenes, Abad sostuvo que es un vídeo muy largo en el que se pueden apreciar muchos detalles. "Son, aproximadamente, 25 o 26 horas de grabaciones las que tiene ahora mismo la magistrada sobre la mesa, desde diferentes ángulos", aseguró.

"Ellas acceden a esa mesa donde están los dos hombres. Vemos cómo se saludan y pasan muchos minutos. Están bailando, tomando, se ve un ambiente muy jovial, de noche de discoteca. Y una cierta intimidad entre la denunciante y Alves mientras Bruno también está charlando y bailando animadamente" narró periodista sobre el episodio.

"Las chicas se ponen a bailar, son tres. En un determinado momento se les acerca un camarero y las invita a la zona donde está Dani Alves. Él habla con ellas, en un ambiente distendido y sin violencia", añadió.

El periodista reparó en un momento del video en que el jugador le toca la cola a la denunciante. "Yo observo cómo le toca el culo a la chica. Te digo que le toca el culo y su consentimiento está en su cabeza...", relató.

Sin embargo, luego del comentario, replicó: "Si ella no consiente, mi reacción hubiera sido apartarle y decirle 'no me toques el culo', y yo eso no lo veo. Le toca el culo y ella le coge de la cintura a él. Voluntariamente, se va al baño unos segundos después".

En las imágenes, según lo que cuenta Nacho Abad, se puede ver a la denunciante salir llorando: "Sale primero Alves, después sale una de las amigas y se ve cómo chocan las manos, Ellos (Alves y la presunta víctima) no hablan y, en un determinado momento, la chica se va con su amiga fuera. Se ponen a hablar y se la ve a ella llorando. Aparecen los guardias de seguridad y, al rato, son varias las personas que están allí...".

Estos fragmentos forma parte de los tantos que presentará el abogado de Alves para la defensa de su cliente, ya que intentará demostrar que las declaraciones de la presunta víctima no concuerdan con las imágenes.

Caso Dani Alves: ¿qué declaró ante la Justicia?

El futbolista brasileño Dani Alves declaró el 17 de abril ante la justicia de Barcelona y aseguró que la relación con la joven que lo denunció por violación fue "consentida por ambas partes". Alves dejó la cárcel Brians 2 y se presentó en el juzgado de Barcelona para declarar en el caso de abuso sexual que pesa en su contra.

Según información del diario La Vanguardia, Dani Alves aseguró que la relación fue "consentida por ambas partes" y durante veinte minutos relató lo que sucedió en la discoteca de Barcelona durante la madrugada del 31 de diciembre.

El futbolista, de 39 años, respondió preguntas de la Fiscalía y de la defensa de la víctima y también justificó las distintas versiones que dio sobre el hecho al explicar que lo hizo porque estaba preocupado por quien ahora es su exmujer.

La defensa del Alves consideró que su defendido estuvo "claro y sin fisuras", volverá a pedir la libertad de su cliente, detenido desde el 20 de enero pasado.