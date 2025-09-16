16 de septiembre de 2025 Inicio
Mar del Plata: lo echaron de un partido, volvió a meterse a la cancha y apuñaló a un rival en la cola

El jugador herido tuvo que ser asistido por el personal médico, a causa del corte que sufrió y, una vez que recibió el alta, realizó la denuncia en la comisaría.

La víctima realizó la denuncia.

Un hombre fue expulsado de un partido de fútbol de la Liga Amateur de Veteranos de Mar del Plata, reingresó al campo de juego y apuñaló a un rival en la cola. Luego de eso, se generó un tumulto y la víctima tuvo que ser internada, pero después de recibir el alta hizo la denuncia en la comisaría.

El incidente ocurrió en las canchas de la villa deportiva del Centro Gallego, en medio de una fecha del torneo local. El expulsado se fue hacia el banco de suplentes y, en lugar de irse al vestuario, desapareció y al rato apareció sorpresivamente delante de todos.

El hombre comenzó a discutir con todos los jugadores, pero principalmente con los rivales. Entonces, aprovechó y apuñaló a un oponente en el glúteo. El damnificado debió ser trasladado en un auto particular al Hospital Privado de Comunidad. Los médicos confirmaron que sufrió un corte y tuvieron que coserlo. Horas más tarde, fue dado de alta y se dirigió a la subcomisaría Parque Hermoso, donde realizó la denuncia.

Un testigo del hecho contó: “El partido había terminado y el agresor que había ido a su auto tras la expulsión. Volvió, se metió en la cancha y le dio un puntazo al hombre para luego darse a la fuga. Vas a jugar, a tratar de pasarla bien y un limado casi arma un desastre. La verdad que no lo podemos creer”.

