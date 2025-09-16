Mar del Plata: lo echaron de un partido, volvió a meterse a la cancha y apuñaló a un rival en la cola El jugador herido tuvo que ser asistido por el personal médico, a causa del corte que sufrió y, una vez que recibió el alta, realizó la denuncia en la comisaría. Por







La víctima realizó la denuncia. Redes sociales

Un hombre fue expulsado de un partido de fútbol de la Liga Amateur de Veteranos de Mar del Plata, reingresó al campo de juego y apuñaló a un rival en la cola. Luego de eso, se generó un tumulto y la víctima tuvo que ser internada, pero después de recibir el alta hizo la denuncia en la comisaría.

El incidente ocurrió en las canchas de la villa deportiva del Centro Gallego, en medio de una fecha del torneo local. El expulsado se fue hacia el banco de suplentes y, en lugar de irse al vestuario, desapareció y al rato apareció sorpresivamente delante de todos.

El hombre comenzó a discutir con todos los jugadores, pero principalmente con los rivales. Entonces, aprovechó y apuñaló a un oponente en el glúteo. El damnificado debió ser trasladado en un auto particular al Hospital Privado de Comunidad. Los médicos confirmaron que sufrió un corte y tuvieron que coserlo. Horas más tarde, fue dado de alta y se dirigió a la subcomisaría Parque Hermoso, donde realizó la denuncia.