Si bien es una evaluación de minuto a minuto y el pronóstico sigue siendo reservado, los médicos destacaron que mostró "algunos signos de respuesta motora del lado derecho de su cuerpo.

El texto indica que la paciente se encuentra "estable hemodinámicamente, en asistencia respiratoria mecánica".

El hermano de Locomotora Oliveras reveló nuevos detalles de su salud: "Los pronósticos no son favorables"

La exboxeadora Alejandra "Locomotora" Oliveras continúa en estado crítico y reservado luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico hace diez días y su hermano aseguró que, según los médicos, "los pronósticos no son favorables".

Jesús Oliveras dialogó con De Una, en C5N, donde sostuvo que "como hermano tengo toda la fe del mundo de que va a salir, que pronto tenemos a la Locomotora otra vez grabando esos videos diciéndote que te levantes de esa cama". "Se van a la mierda las estadísticas, la medicina, estoy seguro que tenemos Locomotora para rato", agregó.

Luego relató cómo fue el momento en que se enteró del accidente: "Me llama mi otra hermana Roxana diciendo que 'Locomotora tuvo un ACV, está en el hospital'", recordó antes de comentar que en ese mismo momento viajó para Santa Fe, ya que se encontraba a unos 300 kilómetros.

Sin embargo, pudo ver a su hermana recién el martes: "Ese día hablé con ella, eso es lo que me dejó tranquilo. Pude hablar, se preocupó por mi, me preguntó si comí, si estaba bien". "Yo dije bueno, tuvo un ACV pero habla, no puede mover la mitad del cuerpo pero se va a recuperar, ya estábamos hablando de kinesiología", señaló respecto a su primera reacción.

locomotora oliveras

"Pero bueno, después tuvo un problema. El médico me dijo que había un periodo ventana de 72 horas en el que se podía complicar y a las 40 horas se complicó con el edema y le hicieron la operación y le salvaron la vida porque sino hubiera tenido muerte cerebral", destacó sobre la atención del personal médico.

Además, contó que quien encontró a la exdeportista tras el ACV fue uno de sus hijos, con quien la noche anterior habían mirado una película. "Alexis levantame a las 9 de la mañana porque tengo que ir a jurar", fueron las palabras que Locomotora le expresó la noche previa, en relación a su asunción como convencional constituyente de Santa Fe.

Sobre su incursión en la política, su hermano aseguró que la motivó el haber nacido en la pobreza: "Ella siempre dijo que la pobreza está en la mente y lo que hay que cambiar es la mentalidad. Hay que decirle a la gente que si yo estuve en la miseria y pude, todos podemos. Se metió para llevar este mensaje a todos".

También se refirió a las declaraciones de Amalia Granata sobre la validez de su designación como constituyente. "No me interesa. Que digan lo que quieran. Acordate lo que digo: mi hermana le va a responder personalmente a Granata y a toda esa gente que le tira mierda. Ella se recupera y les va a responder", afirmó con esperanza.

Por último, Jesús anunció: "Este sábado estoy convocando a todos los fans y amigos frente al Hospital Cullen (de Santa Fe) para que la alentemos con ese grito que pegaba ella 'levantate pelotuda'. Tenemos que devolverle todo lo que nos dio".