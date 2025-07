Luego de 10 días desde lo que fue el ACV isquémico de Locomotora Oliveras, la Tigresa Acuña rompió el silencio con el programa radial Super Deportivo en Radio Villa Trinidad. "Me lo tomé muy, pero muy mal. Cuando caí, me puse realmente muy mal porque no puedo entender cómo una persona tan joven, con tanta fortaleza, con tanta vida, con tanta salud, esté prácticamente al borde de la muerte de un día para el otro, es algo inexplicable", expresó.