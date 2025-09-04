Novio de alquiler: una joven pagó casi u$s250 para salir con un chico Sarah es australiana y se mudó a Tokio. Para combatir la soledad, contrató a Narumi a través de una web que ofrece novios por hora. Es caro, pero lo volvería a hacer", reconoció. Por







Sarah junto a Narumi, el novio de alquiler.

Sarah, una joven australiana que se mudó a Tokio, decidió alquilar un novio por un día para combatir la soledad, después de un año de soltería. A través de una página web que ofrece ese tipo de servicios contactó a Narumi, un chico de 26 años, amante de la moda, el maquillaje masculino y las motos.

Antes de la cita, Narumi le envió mensajes con halagos como "Mi reina" y "Mi honey". El día del encuentro, él le tomó la mano, la llenó de elogios y la llevó a su "lugar soñado para una cita". Compartieron comida, se tomaron fotos y se alimentaron mutuamente, recreando una escena de película romántica.

Sarah pagó £150 por el servicio, que duró dos horas y se trató solo de recibir la compañía de Narumi. También pagó el almuerzo y los paseos. "Es caro, pero lo volvería a hacer", reconoció.

La experiencia fue tan positiva que la joven australiana decidió extender la cita una hora más, pagando u$s86 adicionales. Con humor, comentó que "el dinero compra la felicidad, chicos".

novio por hora 2 Durante el encuentro, Narumi le contó a Sarah que trabaja como “novio de alquiler” desde enero de 2024 y que tiene unas diez citas por mes. Sus clientas son principalmente universitarias y mujeres casadas que buscan compañía sin compromiso. Él le explicó que "esto es un servicio, no es engañar a nadie".