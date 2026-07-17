La novia del Colo Barco lo defendió tras la agresión de Bellingham: "En la cancha se habla mejor"

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La novia del Colo Barco lo defendió tras la agresión de Jude Bellingham: "En la cancha se habla mejor"

La modelo Yazmín Jaureguy publicó una serie de historias en Instagram en las que apuntó sin filtros contra el futbolista inglés.

¡No lo dudó ni un segundo!La novia del Colo Barco defendió a su novio.

¡No lo dudó ni un segundo!

La novia del Colo Barco defendió a su novio.

Instagram

Yazmín Jaureguy salió furiosa en las redes y criticó la agresión de la estrella de Inglaterra, Jude Bellingham, contra su novio Valentín "Colo" Barco luego de la victoria argentina en el Mundial 2026. La Selección festejó en la cancha y, entre varios momentos que se viralizaron en las redes sociales, se destacó la insólita reacción que tuvo el jugador británico con el lateral.

Lionel Messi se mostró sonriente y optimista de cara al duelo ante España.
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Según trascendió, el motivo de la agresión fue que Barco les gritó el gol de Enzo Fernández en la cara a los jugadores británicos: salió del banco de suplentes y fue a festejar en la mitad de la cancha, lo que enfureció al crack inglés. El cobarde golpe generó diversas posturas, entre ellas la de su novia Yazmín Jaureguy, quien fue tajante al opinar: "En la cancha se habla mejor, muerto", escribió la modelo en la imagen que subió del polémico momento a su red social.

Captura: redes sociales

Captura: redes sociales

Horas después del furioso posteo, volvió a referirse al tema y dejó un contundente mensaje. "No sabía que de repente no se pueden festejar los goles, pero sí avalar a un violento. Cambien de deporte si van a llorar tanto. Buen día", expresó tras las críticas que recibió.

Jujuy Jiménez se quebró en vivo desde Estados Unidos por una noticia familiar: "Lloré sin parar"

Mientras la influencer sigue a la Selección argentina en las distintas sedes del evento en Estados Unidos, compartió la noticia de uno de los momentos más movilizantes de su vida: el nacimiento de su sobrino Beltrán. "Lloré sin parar", remarcó la mediática en vivo en redes y se hizo viral. La primicia tiene que ver con su primer sobrino e hijo de su hermana Inés.

Jiménez dio detalles del anuncio en el programa Que alguien le avise en el streaming La casa. "Los llamé, me atendieron, los vi y me llenó de energía. Pero después lloraba y veía el video sin parar. En medio de la emoción dije: 'La p... madre, me estoy perdiendo el nacimiento de mi sobrino'", se reprochó.

Fiel a su estilo directo, la conductora aseguró que lo que más le importa es su familia: "No les voy a mentir, en ese instante dije: 'Me chupa un huevo la Scaloneta, quería estar con mi sobrino, con mi hermana abrazándola'", confesó entre lágrimas.

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