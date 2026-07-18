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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.500.000 pesos a 30 días en julio 2026

Las inversiones a corto plazo continúan como una alternativa para quienes buscan obtener un rendimiento previsible sobre sus ahorros. El resultado final depende de las condiciones ofrecidas por las entidades financieras y de las características elegidas al momento de realizar la operación.

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¿Cuánto podés ganar si depositás $3.500.000 a 30 días en julio 2026?.

¿Cuánto podés ganar si depositás $3.500.000 a 30 días en julio 2026?.

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  • Qué factores influyen en la ganancia obtenida.
  • Cómo varían las condiciones según la entidad elegida.
  • Qué diferencia existe entre operar de forma presencial o digital.
  • Por qué es importante comparar opciones antes de tomar una decisión.
  • Qué recomiendan los especialistas para conocer el rendimiento esperado.

Con las tasas de interés como un factor clave para quienes buscan cuidar sus ahorros, los plazos fijos continúan siendo una de las alternativas elegidas por los inversores que priorizan la previsibilidad. En julio de 2026, invertir $3.500.000 durante un mes permite calcular cuánto dinero se obtiene al finalizar el período según la ganancia ofrecida por cada entidad bancaria. ¿Cuánto podés ganar si depositás $3.500.000 a 30 días en julio 2026?.

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El rendimiento final de un plazo fijo a corto plazo puede variar según diferentes factores que influyen directamente en la ganancia obtenida. Entre ellos se encuentran el porcentaje de ganancia que ofrece cada banco, el canal elegido para realizar la operación —presencial o digital—, el período durante el cual se mantiene depositado el dinero y los cambios que puedan registrarse en el mercado financiero.

Por este motivo, antes de decidir una inversión, los especialistas recomiendan revisar las condiciones vigentes y utilizar los **simuladores de plazo fijo disponibles en las páginas oficiales de las entidades bancarias, ya que permiten conocer de manera anticipada cuánto dinero se obtendrá al finalizar el período. La rentabilidad final dependerá de la **Tasa Nominal Anual (TNA)**, el banco elegido y el canal utilizado para realizar la operación. En muchos casos, las plataformas digitales ofrecen mejores condiciones que las sucursales tradicionales.

Cuánto ganas por depositar $3.500.000 en un plazo fijo según el banco

Tomando como referencia una tasa similar a la ofrecida por el Banco Nación para depósitos a 30 días, con una TNA del 20,50%, el rendimiento aproximado para una inversión de $3.500.000 sería de unos **$59.000 de intereses** al finalizar el plazo.

De esta manera, al cumplirse los 30 días, el ahorrista recibiría un monto total cercano a $3.559.000, compuesto por el capital inicial más los intereses generados. Si la operación se realiza mediante canales electrónicos, donde las entidades suelen ofrecer tasas levemente superiores, el rendimiento puede aumentar. Con una TNA del 21%, el interés estimado rondaría los $60.000, llevando el monto final a aproximadamente $3.560.000.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las previsiones para el inicio de 2026 ubican la inflación mensual en torno al 2%. En este marco, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca de un punto de equilibrio en términos reales. Las colocaciones realizadas mediante canales electrónicos, al contar con tasas algo superiores, logran un desempeño más favorable frente al avance del costo de vida en el corto plazo.

Aunque la diferencia puede ser limitada, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener un rendimiento acumulado. Por eso, seguir la evolución de las tasas y ajustar la estrategia es muy importante para cuidar el poder adquisitivo.

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