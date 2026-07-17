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17 de julio de 2026 Inicio

Lionel Messi, entusiasmado de cara a la final con España: "Estamos con muchas ganas de jugar"

El 10 participó de un evento de prensa junto al entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, en el que estuvo Novak Djokovic como uno de los anfitriones, y reflexionó sobre otro partido histórico que disputará, aunque fue cauto: "Nos gusta ganar, pero el rival también juega".

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Lionel Messi se mostró sonriente y optimista de cara al duelo ante España.

Lionel Messi se mostró sonriente y optimista de cara al duelo ante España.

En la antesala de la final del Mundial 2026 frente a España, Lionel Messi participó este viernes de un evento de prensa junto a Lionel Scaloni y dejó un mensaje de tranquilidad sobre el momento que atraviesa la Selección argentina, que buscará conquistar un nuevo título después de eliminar a Inglaterra en semifinales.

Ángel di María se refirió a la Selección argentina y a Messi.
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Durante la presentación, que tuvo al serbio Novak Djokovic como uno de los anfitriones, el capitán argentino fue recibido con la canción Matador, de Los Fabulosos Cadillacs, y luego compartió una reflexión sobre la manera en la que vive el fútbol desde sus primeros pasos, ante la consulta del tenista sobre cómo maneja la presión en la previa a un partido histórico.

"Lo vivimos con mucha pasión, con muchas ganas siempre de jugar, de divertirnos, de pasarla bien, sea cual sea el lugar. En un colegio, en la calle, o en un equipo de barrio, como empezamos todos de muy chiquitos y creo que nunca pensamos en la presion", expresó Messi, antes de agregar: "Asimilamos como algo natural el hecho de jugar de pasarla bien y de competir".

Noticia en desarrollo.-

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