Lionel Messi, entusiasmado de cara a la final con España: "Estamos con muchas ganas de jugar"

En la antesala de la final del Mundial 2026 frente a España, Lionel Messi participó este viernes de un evento de prensa junto a Lionel Scaloni y dejó un mensaje de tranquilidad sobre el momento que atraviesa la Selección argentina, que buscará conquistar un nuevo título después de eliminar a Inglaterra en semifinales.
Durante la presentación, que tuvo al serbio Novak Djokovic como uno de los anfitriones, el capitán argentino fue recibido con la canción Matador, de Los Fabulosos Cadillacs, y luego compartió una reflexión sobre la manera en la que vive el fútbol desde sus primeros pasos, ante la consulta del tenista sobre cómo maneja la presión en la previa a un partido histórico.
"Lo vivimos con mucha pasión, con muchas ganas siempre de jugar, de divertirnos, de pasarla bien, sea cual sea el lugar. En un colegio, en la calle, o en un equipo de barrio, como empezamos todos de muy chiquitos y creo que nunca pensamos en la presion", expresó Messi, antes de agregar: "Asimilamos como algo natural el hecho de jugar de pasarla bien y de competir".