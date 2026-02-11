Diputados: el oficialismo consiguió el dictamen de mayoría del proyecto que baja la edad de imputabilidad

El proyecto, que busca reducir la edad a 14 años, se debatió en el plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda. Se votará el jueves en el recinto.

La Cámara de Diputados afrontó una jornada decisiva este miércoles , en la antesala de la sesión extraordinaria convocada para el jueves, en un clima de negociaciones intensas y posiciones divididas . El oficialismo, junto a bloques aliados, logró avanzar con el dictamen del proyecto de la baja de edad de imputabilidad.

El Gobierno envió a Diputados el nuevo proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

El plenario comenzó a las 10:30 , en el segundo piso del Anexo “C”, y reunió a las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda . La coordinación del debate estuvo a cargo de la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado , presidenta de la comisión cabecera.

La Libertad Avanza logró el dictamen de mayoría con el respaldo del PRO, la UCR, MID y los bloques Independencia (Tucumán), Producción y Trabajo (San Juan) e Innovación Federal (Salta y Misiones). Desde el PRO y la UCR adelantaron que este jueves también acompañarán en el recinto.

La discusión sobre el Régimen Penal Juvenil se reactivó tras un giro del Poder Ejecutivo. El lunes, el Gobierno envió un nuevo proyecto que proponía bajar la edad de imputabilidad a los 13 años , acompañado por una partida presupuestaria de $23.239 millones, en línea con un discurso de endurecimiento penal que el oficialismo viene impulsando en materia de seguridad.

Sin embargo, la iniciativa fue retirada pocas horas después ante la falta de consensos y las resistencias tanto dentro de la oposición como en sectores aliados, lo que habilitó la posibilidad de retomar el dictamen firmado en mayo de 2025 , que planteaba la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años . De alcanzar el dictamen, quedará todo listo para la sesión extraordinaria prevista para el jueves a las 11.

Ese texto, que perdió estado parlamentario pero cuenta con mayor respaldo transversal, incluía medidas de contención y reinserción, como programas educativos, laborales y recreativos, además de un esquema de sanciones progresivas. Para delitos con penas de hasta tres años, y para aquellos menores de entre tres y diez años que no incluyeran muerte ni lesiones graves, se priorizaban alternativas previas a la privación de la libertad.

Baja de imputabilidad - menores presos La baja propuesta es de 14 años.

Uno de los puntos más sensibles del debate es el financiamiento del régimen. En los casos en los que la privación de la libertad resultara inevitable, el proyecto prevé el cumplimiento de penas en el domicilio, en institutos abiertos o especializados, o en secciones diferenciadas dentro de establecimientos penitenciarios, siempre separados de la población adulta.

El plazo máximo de detención para adolescentes había sido fijado en 15 años, por debajo de los 20 años originalmente planteados por el Ejecutivo.

En la previa del plenario, sectores de la oposición dialoguista reclamaron que el artículo presupuestario contemple la firma de convenios entre la Nación y las provincias, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para la implementación efectiva del régimen en cada jurisdicción. Gobernadores y legisladores provinciales advirtieron que, sin financiamiento claro, el nuevo sistema podría quedar en letra muerta.

Embed - COMISIÓN EN VIVO: PLENARIO - 11 de febrero de 2026 - RÉGIMEN PENAL JUVENIL - Diputados Argentina

El cierre de Luis Petri tras el dictamen de mayoría

"La inmensa mayoría de los jóvenes en la República Argentina tienen su proyecto de vida, estudian, trabajan y quieren progresar. Hay una minoría muy pequeña de menores en conflicto con la ley penal que tienen que ver con causas estructurales de delito o violencia que empieza con el narcotráfico, las adicciones, sigue con la deserción escolar, comienza con pequeños delitos y termina con grandes delitos de homicidio", reconoció el diputado de La Libertad Avanza Luis Petri y acusó a la oposición: "Ustedes nunca se hicieron cargo y este proyecto sí se hacer cargo".

Petri remarcó: "Tiene que haber consecuencias penales para aquel que entendió lo que estaba haciendo y aceptó y mató y violó".

"La pena máxima establecida es de 15 años, la que prevee el proyecto que mañana, Dios mediante, va a lograr media sanción. Lo hacemos por las víctimas, porque las escuchamos, esas víctimas que van a los estrados judiciales y se encuentran con las manos vacías", consideró el legislador durante su última intervención y remarcó: "Esa situación irregular, indeseada se empieza a terminar a partir del día de mañana en Argentina".

Este jueves se debatirá y votará en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley Penal Juvenil para bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años. De aprobarse, pasará al Senado.

Mercosur–Unión Europea, el otro frente de la jornada

En paralelo, el oficialismo intentará avanzar con el dictamen del proyecto para aprobar el Acuerdo Mercosur–Unión Europea, una iniciativa que genera apoyos en sectores exportadores y resistencias en bloques que alertan sobre su impacto en la industria nacional y el empleo.

El Gobierno busca llegar a la sesión del jueves con ambos dictámenes listos, en una estrategia legislativa que apunta a ordenar la agenda y exhibir capacidad de gestión en un Congreso fragmentado.