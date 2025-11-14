Tener la VTV vencida costará el doble en diciembre 2025: donde aplicará

El recargo del 35% se reimplementará en toda la provincia, y los vehículos con una demora superior a seis meses deberán pagar cerca de $93.000 por la verificación.

Desde el primero de diciembre, la provincia de Misiones reactivará el recargo del 35% para los vehículos cuya Verificación Técnica Vehicular (VTV) se encuentre vencida por más de diez días. Esta penalidad, que estuvo suspendida desde mediados de año, otorgó un período de gracia a los conductores. Al concluir noviembre, la medida volverá a regir plenamente como parte de las acciones impulsadas por el gobierno provincial para fortalecer la seguridad vial.

El costo base de la VTV se mantiene en $54.600. Cuando un vehículo presente una demora de hasta quince días en la actualización de la verificación, el conductor deberá pagar $73.700, monto que incluye el recargo del 35% . En los casos en que la demora supere los seis meses, el incremento será mayor y el valor total ascenderá a $92.810, lo que representa una penalidad significativamente más alta destinada a incentivar el cumplimiento en tiempo y forma.

La prórroga vigente, otorgada por el Gobierno provincial, finalizará al cierre de noviembre sin posibilidad de renovación. A partir de diciembre, los vehículos que circulen por las rutas misioneras sin la VTV actualizada estarán sujetos a sanciones y controles más estrictos. Con esta medida, las autoridades buscan reforzar la responsabilidad de los conductores y garantizar un mayor nivel de seguridad en el tránsito provincial.

Desde el 1° de diciembre de 2025, la provincia de Misiones volverá a aplicar una medida sancionatoria dirigida a los conductores que circulen con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida . La prórroga que mantenía suspendido el recargo adicional llegará a su fin, restableciendo el sistema de penalidades habitual. Esta reactivación generará un impacto directo en los costos del servicio para quienes no cumplan con la obligación de mantener su verificación vigente.

El ajuste principal será la reimplantación del recargo del 35% para los vehículos con la VTV vencida por más de diez días. Esta penalidad permanecía inactiva desde mediados del año y su retorno marcará el cierre del período de gracia otorgado a los conductores. A partir de diciembre, quienes no actualicen su verificación a tiempo deberán afrontar un costo considerablemente mayor al habitual, reflejando el objetivo del gobierno de reforzar la responsabilidad vial.

En la actualidad, el valor base del trámite de VTV asciende a $54.600. Con la aplicación del recargo, el monto total a pagar por una verificación vencida por hasta quince días será de $73.700, incluyendo el 35% adicional. Esta diferencia busca fomentar la regularización oportuna y desalentar las demoras en el cumplimiento de este requisito obligatorio.

La normativa también prevé sanciones más severas en casos de demoras prolongadas. Cuando la verificación se encuentre vencida por más de seis meses, el recargo se duplicará, llevando el valor final a $92.810. Este sistema progresivo apunta a penalizar de forma más estricta a quienes desatienden por largos períodos el mantenimiento técnico de sus vehículos, incrementando las medidas de control preventivo.

A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

La extensión del plazo de gracia, otorgada por el Gobierno provincial, finalizará en noviembre sin posibilidad de renovación. Desde diciembre, los automovilistas que circulen sin la VTV actualizada estarán sujetos a sanciones más duras y a un incremento en los operativos de control. Esta disposición refuerza el compromiso de las autoridades con la seguridad vial y el cumplimiento de las normas establecidas.

Ante esta situación, se recomienda a los conductores cuyo vencimiento se aproxima realizar la verificación antes del inicio de diciembre para evitar los recargos. La modificación en el régimen de penalidades busca garantizar que todos los vehículos en circulación cumplan con los estándares técnicos exigidos, reduciendo riesgos y promoviendo un tránsito más seguro en toda la provincia.