Nueva medida contra las apuestas online: exigirán datos biométricos y fe de vida en Provincia de Buenos Aires La idea de la iniciativa es incorpora requisitos tecnológicos más estrictos para verificar la identidad y la edad de los usuarios y evitar así que menores puedan acceder con facilidad a las plataformas. Por + Seguir en







Nuevas medidas para combatir las apuestas online.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un nuevo endurecimiento de los controles sobre las plataformas de apuestas online, con el objetivo de impedir de manera definitiva el ingreso de menores de edad al juego digital. Entre las principales medidas se incluyen el reconocimiento facial y fe de vida.

La medida fue establecida a través de una disposición del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, que pretende incorporar exigencias tecnológicas más estrictas para la validación de identidad de los usuarios.

El anuncio fue realizado por el presidente del organismo, Gonzalo Atanasof, quien advirtió que el acceso de adolescentes a las apuestas online es una problemática en crecimiento y remarcó la necesidad de avanzar con herramientas más precisas de control. “Tenemos que asegurarnos completamente de que quienes juegan sean mayores de 18 años”, señaló.

A partir de la nueva normativa, todas las plataformas habilitadas deberán implementar sistemas de identificación biométrica y “fe de vida” mediante reconocimiento facial. Este mecanismo permitirá verificar la identidad en tiempo real y evitar maniobras de suplantación de personas.

Apuestas deportivas Las nuevas restricciones de la Provincia de Buenos Aires para las apuestas deportivas. La regulación rige exclusivamente para los sitios de apuestas que cuentan con licencia oficial para operar en la provincia de Buenos Aires. Actualmente, son siete las plataformas autorizadas, identificadas por utilizar dominios que finalizan en “.bet”. Estas empresas serán responsables de adaptar sus sistemas tecnológicos y garantizar el cumplimiento de los nuevos requisitos. Desde el Ejecutivo provincial aclararon que el refuerzo de controles también busca diferenciar con mayor claridad el juego legal del circuito clandestino.