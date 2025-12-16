16 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Nueva medida contra las apuestas online: exigirán datos biométricos y fe de vida en Provincia de Buenos Aires

La idea de la iniciativa es incorpora requisitos tecnológicos más estrictos para verificar la identidad y la edad de los usuarios y evitar así que menores puedan acceder con facilidad a las plataformas.

Por
Nuevas medidas para combatir las apuestas online.

Nuevas medidas para combatir las apuestas online.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un nuevo endurecimiento de los controles sobre las plataformas de apuestas online, con el objetivo de impedir de manera definitiva el ingreso de menores de edad al juego digital. Entre las principales medidas se incluyen el reconocimiento facial y fe de vida.

El caso de la mujer que ingresó a la guardia con dolor de cabeza y terminó recibiendo un diagnósitco inesperado
Te puede interesar:

Creía que el dolor de cabeza era normal y hasta le dijeron que tenía sinusitis pero un diagnóstico cambió todo

La medida fue establecida a través de una disposición del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, que pretende incorporar exigencias tecnológicas más estrictas para la validación de identidad de los usuarios.

El anuncio fue realizado por el presidente del organismo, Gonzalo Atanasof, quien advirtió que el acceso de adolescentes a las apuestas online es una problemática en crecimiento y remarcó la necesidad de avanzar con herramientas más precisas de control. “Tenemos que asegurarnos completamente de que quienes juegan sean mayores de 18 años”, señaló.

A partir de la nueva normativa, todas las plataformas habilitadas deberán implementar sistemas de identificación biométrica y “fe de vida” mediante reconocimiento facial. Este mecanismo permitirá verificar la identidad en tiempo real y evitar maniobras de suplantación de personas.

Apuestas deportivas
Las nuevas restricciones de la Provincia de Buenos Aires para las apuestas deportivas.

Las nuevas restricciones de la Provincia de Buenos Aires para las apuestas deportivas.

La regulación rige exclusivamente para los sitios de apuestas que cuentan con licencia oficial para operar en la provincia de Buenos Aires. Actualmente, son siete las plataformas autorizadas, identificadas por utilizar dominios que finalizan en “.bet”. Estas empresas serán responsables de adaptar sus sistemas tecnológicos y garantizar el cumplimiento de los nuevos requisitos. Desde el Ejecutivo provincial aclararon que el refuerzo de controles también busca diferenciar con mayor claridad el juego legal del circuito clandestino.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, informó que las plataformas tendrán un plazo de 60 días para adecuarse a los nuevos requerimientos técnicos y operativos. Durante ese período, Lotería y Casinos realizará un seguimiento del proceso para verificar que la implementación sea efectiva y uniforme. El incumplimiento de la normativa podrá derivar en sanciones y, en los casos más graves, en la pérdida de la licencia para operar en la provincia.

Noticias relacionadas

play

Una carta y una deuda de $2 millones: la posible hipótesis de la muerte del soldado en la Quinta de Olivos

costanera: murio el hombre que se tiro a nadar en el rio de la plata con 4 menores

Costanera: murió el hombre que se tiró a nadar en el Río de la Plata con 4 menores

Nicole publicaba su contendio en Only Fans. 

Tras el escándalo, echaron a la policía que vendía contenido erótico en redes sociales

El caso del reconocido criminal que asesinó a miles de jóvenes en California

Durante 15 años nadie sospechó de él: borraba sus huellas y fue un asesino en serie terrorífico

play

Tragedia en la Quinta de Olivos: investigan la muerte de un soldado que cumplía tareas de seguridad

Los feriados que restan antes que termine el 2025.

Confirman feriado para el 18 de diciembre en 2025: qué se celebra y quiénes lo disfrutarán

Rating Cero

La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.
play

Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

play

Se realiza el único casting presencial para Gran Hermano 2026: cuatro cuadras de cola y los personajes más bizarros

Muerte de Rob Reiner y Michel Singer: quién es Nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

Muerte de Rob Reiner y Michel Singer: quién es Nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

Downey Jr. se muestra diplomático en todo momento, respetando enormemente la opinión de una leyenda como Martin Scorsese.

Le respondió a Scorsese: qué dijo Robert Downey Jr. sobre la opinión de que Marvel no es cine

Rachael Carpani integró el elenco de NCIS: Los Ángeles,McLeod’s Daughters y Against the Wall

Conmoción por la muerte de Rachel Carpani, protagonista de NCIS: Los Ángeles

Melissa McCarthy mostró su cambio físico en Saturday Night Live.

La impresionante transformación física de Melissa Mccarthy: bajó 40 kilos

últimas noticias

play
La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.

Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

Hace 4 minutos
El caso de la mujer que ingresó a la guardia con dolor de cabeza y terminó recibiendo un diagnósitco inesperado

Creía que el dolor de cabeza era normal y hasta le dijeron que tenía sinusitis pero un diagnóstico cambió todo

Hace 5 minutos
En lo que va del año, se registró un superávit primario de aproximadamente 1,7% del PIB y uno financiero de aproximadamente 0,6%.

El Gobierno anunció un nuevo superávit primario y financiero en noviembre

Hace 7 minutos
Villarruel, presidenta del Senado.

Reforma laboral: el Senado buscará tratarla el viernes 26 junto al Presupuesto

Hace 10 minutos
play

Una carta y una deuda de $2 millones: la posible hipótesis de la muerte del soldado en la Quinta de Olivos

Hace 25 minutos