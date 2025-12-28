Quini 6: resultados del sorteo 3.334 del domingo 28 de diciembre de 2025

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

El sorteo 3.334 del Quini 6 de este domingo 28 de diciembre culminó vacante en varias modalidades, pero repartió interesantes sumas a quienes lograron acertar cinco números del popular juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

Números ganadores: 04 - 05 - 27 - 28 - 34 - 42

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 28 de diciembre de 2025

Números ganadores: 03 - 06 - 16 - 38 - 42 - 45

6 aciertos: vacante. Premio: $1.127.287.933

5 aciertos: 23 ganadores. Premio: $1.533.863,15

4 aciertos: 1117 ganadores Premio: $9.475,07

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 28 de diciembre de 2025

Números ganadores: 16 - 24 - 25 - 28 - 34 - 38

6 aciertos: vacante. Premio: $ 2.226.959.568

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 28 de diciembre de 2025

Números ganadores: 07 - 13 - 15 - 25 - 35 - 41

5 aciertos: 74 ganadores. Premio: $4.270.295,37

Pozo extra: resultado del domingo 28 de diciembre de 2025

Números ganadores: 03 - 04 - 05 - 06 -16 - 24 - 25 - 27 - 28 - 34 - 38 - 42 - 45

6 aciertos: 192 ganadores. Premio $677.083,33

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.335 del Quini 6 se realizará el miércoles 31 de diciembre a las 21.15. Pozo estimado: $8.300.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo, consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.