Quini 6: resultados del sorteo 3.334 del domingo 28 de diciembre de 2025

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.


Quini 6: resultados del sorteo 3.334 del domingo 28 de diciembre de 2025

Quini 6: resultados del sorteo 3.334 del domingo 28 de diciembre de 2025

El sorteo 3.334 del Quini 6 de este domingo 28 de diciembre culminó vacante en varias modalidades, pero repartió interesantes sumas a quienes lograron acertar cinco números del popular juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

Resultados del Loto Plus del sábado 27 de diciembre de 2025.
El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 28 de diciembre de 2025

Números ganadores: 04 - 05 - 27 - 28 - 34 - 42

6 aciertos: vacante. Premio: $3.865.441.640

5 aciertos: 9 ganadores. Premio: $3.919.872,50

4 aciertos: 1090 ganadores. Premio: $9.709,78

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 28 de diciembre de 2025

Números ganadores: 03 - 06 - 16 - 38 - 42 - 45

6 aciertos: vacante. Premio: $1.127.287.933

5 aciertos: 23 ganadores. Premio: $1.533.863,15

4 aciertos: 1117 ganadores Premio: $9.475,07

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 28 de diciembre de 2025

Números ganadores: 16 - 24 - 25 - 28 - 34 - 38

6 aciertos: vacante. Premio: $ 2.226.959.568

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 28 de diciembre de 2025

Números ganadores: 07 - 13 - 15 - 25 - 35 - 41

5 aciertos: 74 ganadores. Premio: $4.270.295,37

Pozo extra: resultado del domingo 28 de diciembre de 2025

Números ganadores: 03 - 04 - 05 - 06 -16 - 24 - 25 - 27 - 28 - 34 - 38 - 42 - 45

6 aciertos: 192 ganadores. Premio $677.083,33

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.335 del Quini 6 se realizará el miércoles 31 de diciembre a las 21.15. Pozo estimado: $8.300.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo, consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

