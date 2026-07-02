3 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

"No quiero ser Favaloro": el dramático pedido del director de una clínica de Quilmes

El médico Ezequiel López advirtió que el ahogo financiero y el retraso en los pagos colocan al borde del abismo a los centros médicos privados que atienden a la seguridad social.

Por
La situación financiera motivó el pedido de ayuda del director de la clínica.

La situación financiera motivó el pedido de ayuda del director de la clínica.

El director de la Clínica Belgrano de Quilmes, Ezequiel López, publicó este jueves una carta abierta en la que lanzó un dramático pedido de ayuda frente a la crisis económica que atraviesa la institución. "No quiero ser Favaloro", alertó el médico, refiriéndose a la situación financiera que afecta a los prestadores de salud de todo el país.

La víctima estaba cruzando por la senda peatonal cuando fue embestida por el camión.
Te puede interesar:

Tragedia en Nueva Pompeya: una mujer de 82 años murió al ser atropellada por un camión

En el texto, el profesional evocó la figura del reconocido cirujano cardiovascular René Favaloro, quien se quitó la vida en julio del año 2000 debido a los problemas económicos de su fundación. Al respecto, el directivo remarcó que "la historia parece empecinada en repetirse" a casi 26 años de aquel desenlace.

López manifestó que resolvió dar publicidad a la situación ante el agotamiento institucional por la falta de respuestas del sistema sanitario. El administrador afirmó: "Realizo este pedido de ayuda con la urgencia de quien ve cómo la falta de pago, el ahogo financiero, los plazos de pago alargados y la falta de actualización de los valores de las prestaciones nos acercan al abismo".

La misiva describió los obstáculos operativos que afrontan los establecimientos médicos que brindan cobertura a los afiliados de la seguridad social. El titular de la clínica bonaerense advirtió que "detrás de cada cápita y de cada prestación hay sueldos de personal de salud, insumos dolarizados, mantenimiento edilicio y, por sobre todo, la vida y la dignidad de miles de pacientes que merecen una atención de excelencia".

Asimismo, el médico cuestionó las condiciones estructurales que ponen en riesgo la continuidad de la asistencia sanitaria y el cuidado de los sectores más vulnerables. Bajo esa línea conceptual, López consideró que "es inadmisible que seguir sus pasos en el cuidado de los más vulnerables nos condene a compartir también su final".

Por último, el documento cerró con una exhortación directa a las autoridades políticas y a los distintos actores del mercado de la salud. "Quiero honrar su vida, no verme obligado a repetir su tragedia. Así, no quiero ser Favaloro", concluyó el especialista para graficar la urgencia de su reclamo.

Noticias relacionadas

El hecho ocurrió en La Plata.

Tragedia en La Plata: una mujer murió por un incendio en su casa e internaron a sus cuatro hijos

Catalina, la abuela de Loan.

Juicio de Loan Peña: la presión para instalar la versión del accidente y cómo fue el hallazgo del botín

Maximiliano Pilepich / Fernando Pérez Algaba

"Yo no lo maté, era mi amigo", declaró el principal acusado del asesinato de "Lechuga" Pérez Algaba

Los ladrones forcejearon con la dueña y la mataron.

Quilmes: cuatro delincuentes ingresaron a una vivienda y mataron a una mujer frente a su hijo

Claudio Barrelier y Marianela la gringa Ludmila Palmero.

Femicidio de Agostina Vega: se negó a declarar la pareja de Claudio Barrelier que también está detenida

José María Muscari y Ernestina Pais.

José María Muscari declaró en la Justicia por el accidente fatal de Ernestina Pais: "No estaba llegando tarde"

Rating Cero

Se reveló el secreto que la llevó a la fama a Wanda: no era de Maradona

El secreto mejor guardado de Wanda Nara: se supo quién era el verdadero dueño del famoso calzoncillo

Yanina enumeró las infidelidades de Wanda.

Una por una: Yanina Latorre enumeró todas las veces que Wanda engañó a Icardi

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron en agosto de 2025.
play

Taylor Swift y Travis Kelce se casan este viernes: todos los detalles de la boda

Yanina Latorre, lapidaria contra Mauro Icardi.

Yanina Latorre le respondió a Mauro Icardi: "Prefiero ser cornuda y no un fracasado hijo de..."

¡Se pudrió! Mauro se burló de Yanina.

Mauro Icardi se burló de Yanina Latorre en sus redes: la disfrazó de payaso y la llamó "cornuda"

La puesta en escena de la modelo y el futbolista en Instagram.

La China Suárez y Mauro Icardi desmintieron su separación con un llamativo video

últimas noticias

Más de siete días de desesperación en Venezuela tras los dos sismos.

Terremotos en Venezuela: ascendieron a 2.595 los muertos, mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes

Hace 2 horas
La situación financiera motivó el pedido de ayuda del director de la clínica.

"No quiero ser Favaloro": el dramático pedido del director de una clínica de Quilmes

Hace 2 horas
Lionel Messi y Kylian Mbappé comparten el primer puesto del ranking en la disputa por la Bota de Oro. 

Mundial 2026: Messi y Mbappé lideran la pelea por la Bota de Oro

Hace 2 horas
La víctima estaba cruzando por la senda peatonal cuando fue embestida por el camión.

Tragedia en Nueva Pompeya: una mujer de 82 años murió al ser atropellada por un camión

Hace 3 horas
La casa de la que rescataron a 16 menores en Ohio.

Horror en Ohio: rescataron a 16 chicos que vivían hacinados y en condiciones "casi salvajes"

Hace 3 horas