"No quiero ser Favaloro": el dramático pedido del director de una clínica de Quilmes El médico Ezequiel López advirtió que el ahogo financiero y el retraso en los pagos colocan al borde del abismo a los centros médicos privados que atienden a la seguridad social. Por Agregar C5N en









La situación financiera motivó el pedido de ayuda del director de la clínica.

El director de la Clínica Belgrano de Quilmes, Ezequiel López, publicó este jueves una carta abierta en la que lanzó un dramático pedido de ayuda frente a la crisis económica que atraviesa la institución. "No quiero ser Favaloro", alertó el médico, refiriéndose a la situación financiera que afecta a los prestadores de salud de todo el país.

En el texto, el profesional evocó la figura del reconocido cirujano cardiovascular René Favaloro, quien se quitó la vida en julio del año 2000 debido a los problemas económicos de su fundación. Al respecto, el directivo remarcó que "la historia parece empecinada en repetirse" a casi 26 años de aquel desenlace.

López manifestó que resolvió dar publicidad a la situación ante el agotamiento institucional por la falta de respuestas del sistema sanitario. El administrador afirmó: "Realizo este pedido de ayuda con la urgencia de quien ve cómo la falta de pago, el ahogo financiero, los plazos de pago alargados y la falta de actualización de los valores de las prestaciones nos acercan al abismo".

La misiva describió los obstáculos operativos que afrontan los establecimientos médicos que brindan cobertura a los afiliados de la seguridad social. El titular de la clínica bonaerense advirtió que "detrás de cada cápita y de cada prestación hay sueldos de personal de salud, insumos dolarizados, mantenimiento edilicio y, por sobre todo, la vida y la dignidad de miles de pacientes que merecen una atención de excelencia".

Asimismo, el médico cuestionó las condiciones estructurales que ponen en riesgo la continuidad de la asistencia sanitaria y el cuidado de los sectores más vulnerables. Bajo esa línea conceptual, López consideró que "es inadmisible que seguir sus pasos en el cuidado de los más vulnerables nos condene a compartir también su final".