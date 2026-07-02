2 de julio de 2026 Inicio
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Tragedia en Nueva Pompeya: una mujer de 82 años murió al ser atropellada por un camión

El accidente fatal ocurrió sobre la avenida Sáenz, cuando la víctima cruzaba por la senda peatonal. Personal médico constató el deceso de la peatona, mientras que la Policía de la Ciudad demoró al conductor del rodado.

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La víctima estaba cruzando por la senda peatonal cuando fue embestida por el camión.

La víctima estaba cruzando por la senda peatonal cuando fue embestida por el camión.

Una mujer de 82 años murió este jueves por la mañana tras ser atropellada por un camión sobre la avenida Sáenz al 1100, en el barrio porteño de Nueva Pompeya. El accidente fatal ocurrió cuando la víctima cruzaba la arteria por la senda peatonal.

El hecho ocurrió en La Plata.
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Al recibir la alerta, los equipos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribaron al lugar para brindar asistencia. Allí, los profesionales de la salud constataron el fallecimiento de la peatona.

El camión involucrado en el siniestro detuvo su marcha a pocos metros del impacto. Efectivos de la Policía de la Ciudad demoraron al conductor del vehículo, quien deberá prestar declaración ante las autoridades judiciales.

Las fuerzas de seguridad montaron un operativo en la zona y restringieron el tránsito vehicular. Esta medida preventiva permitió el trabajo de los peritos científicos y garantizó la integridad del personal sanitario desplegado.

Este accidente fatal formó parte de una intensa jornada para los equipos de rescate en la ciudad. Hasta el mediodía de este jueves, el SAME intervino en 30 incidentes de tránsito y brindó asistencia a más de 62 personas, con un promedio de una salida cada 24 minutos.

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