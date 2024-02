Neuquén: asesinaron de una puñalada a un chico de 13 años

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) neuquino, en ese lugar el adolescente fue interceptado por otros dos que comenzaron a insultarlo. Uno de ellos extrajo un cuchillo y se lo clavó en el pecho a Limache, quien resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia en un auto particular hasta un hospital cercano, donde falleció.

"Estas personas se acercan directamente a apuñalarlo. El chico que lo apuñala le dice: 'Pier, no te vas a hacer más el atrevido'. Él no se llama Pier, lo confundieron con otra persona", aseguró la hermana de la víctima, Paola, en diálogo con Luciana Rubinska para Turno Mañana por C5N.

La joven denunció que "estaba la Policía, pero dijeron que no lo podían trasladar porque no tenían una orden. Lo trasladó un auto particular que se ofreció a llevarlo porque mi hermano se estaba desangrando en el piso. Vieron todo lo que pasó y no fueron capaces de trasladarlo cuando había ambulancias cerca", sostuvo.

Paola afirmó que su familia no conoce al agresor y que tampoco habían existido roces dentro del Festival. "Después nos contaron a través de Facebook e Instagram que el chico que apuñaló a mi hermano había estado buscando pelea por otros lados. El que está detenido fue partícipe, pero no encuentran todavía al que lo apuñaló", explicó.

También aseguró que "hubo dos apuñalados más aparte de mi hermano, todos dentro de la Fiesta de la Confluencia", y que, aunque la Justicia solo busca a un prófugo además del detenido, "todos (los testigos) declararon que fueron tres atacantes".

Este domingo por la tarde se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos contra el único detenido. El fiscal de delitos juveniles, Germán Martín, le imputó el delito de "homicidio simple" y pidió su arresto excepcional por un plazo de 10 días, que fue convalidado por el juez.